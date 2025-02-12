إطلاق منصة «جيت بروب» العقارية في الإمارات

انطلقت «جيت بروب» المنصة العقارية المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ومقرها الرئيسي في دبي، وتوفر المنصة الرائدة الحلول التكنولوجية المتطورة والمتخصصة في شراء وبيع وتأجير العقارات في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتعتمد المنصة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى العقارات، التي تتناسب مع احتياجاتهم بسلاسة وكفاءة وسرعة، كما تمكن الدردشة التفاعلية الباحثين عن وحدات سكنية من إدخال أي اختيارات مفضلة لديهم في البحث مثل موقع العقارات التي يرغبون بها، السعر المناسب لهم، المناظر الطبيعية المحيطة بالعقار والمرافق القريبة، وأيضاً عدد غرف النوم، ثم الحصول سريعاً على قائمة بأفضل الخيارات للعقارات، التي تتوافق مع متطلبات العملاء.

علاوة على ذلك تلتزم العلامة التجارية «جيت بروب» أيضاً بتسهيل العمليات في القطاع العقاري لوكالات العقارات من خلال قوائم غير محدودة متخصصة ومجانية، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز أعمال وكلاء العقارات، واستقطاب العملاء في قطاع العقارات المحلي التنافسي، من خلال توفير الحلول التكنولوجية المتطورة على المنصة بدون قيود التسجيل أو الرسوم غير المعلنة.

وتشمل التقنيات والميزات المبتكرة في المنصة الرائدة إمكانية عرض فيديو مدمج بأسلوب وسائل التواصل الاجتماعي يسمى PropTok، وأيضاً أداة تصور المنزل المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستخدمين القيام بجولة افتراضية تفاعلية لاستعراض العقارات في القائمة المتخصصة، التي تتماشى مع اختياراتهم، ومع توفير قاعدة بيانات للعقارات، تضم أكثر من 5000 عقار بحلول نهاية الشهر.

وقال زيد سيدات، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في «جيت بروب»: «نفخر بإطلاق المنصة الذكية «جيت بروب» في دبي، والتي ستسهم بشكل كبير في دعم ومساعدة العملاء في الوصول إلى أفضل خيارات العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب احتياجاتهم». وأضاف زيد سيدات: «نؤمن بأنه مع توفير الحلول التكنولوجية المبتكرة المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في منصة «جيت بروب» الرائدة بأنها ستكون الخيار الأمثل للمشترين والمستأجرين والبائعين ووكلاء العقارات على حد سواء، وبعد إجراء الأبحاث المتخصصة المكثفة ودراسات السوق، نجح فريق عملنا في الجمع بين السلاسة والتكنولوجيا المتقدمة والميزات الفريدة في هذه المنصة التكنولوجية المتكاملة لدعم احتياجات العملاء وقطاع العقارات في الإمارات».

وعلق سعد سيدات، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في «جيت بروب»: «لقد حرصنا على إجراء أبحاث ودراسات مكثفة للسوق العقاري المحلي، حتى يتمكن فريق عملنا من تصميم منصة «جيت بروب» الذكية بخصائص تكنولوجية مبتكرة، تجمع بين الموثوقية وأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة والميزات التكنولوجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من أجل توفير منصة تكنولوجية فريدة متكاملة ومتخصصة، لتعزيز القطاع العقاري المحلي».