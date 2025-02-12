دبي تستضيف كلية طب جديدة لتعزيز الكوادر الطبية

أبرمت الجامعة الأمريكية في دبي مذكرة تفاهم مع كلية بيريلمان للطب في جامعة بنسلفانيا (بين ميديسين)، لتأسيس كلية طب تابعة للجامعة الأمريكية في دبي، لتعزيز ودعم التعليم الطبي في دولة الإمارات ولتطوير منهج دراسي لبرنامج درجة الدكتوراه في الطب بأفضل ممارسات التعليم الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية، والمُصمم خصيصاً لتلبية احتياجات المنطقة.

ويهدف برنامج الدكتوراه إلى تعليم وتدريب طلاب الطب، ليصبحوا أطباء قادرين على تقديم رعاية صحية ذات مستوى عالمي في الإمارات، مما يعني أن خريجي هذا البرنامج سوف يشكلون عناصر تعمل على إدخال تغيير كبير في هذا المجال، على الصعيدين الوطني والدولي.

وتسهم الشراكة بين الجامعة الأمريكية في دبي و«بين ميديسين»، التي تتموضع في إطار الاستراتيجية الوطنية الإماراتية لزيادة القدرات في قطاع الرعاية الصحية، في تلبية الطلب المتزايد على الكوادر الطبية في الدولة، وذلك من خلال تدريب الجيل القادم من الأطباء.

وتعزز الشراكة استراتيجية مئوية الإمارات لإعطاء الأولوية للتعليم في مجال العلوم الصحية، وتدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانة المدينة مركزاً عالمياً للسياحة العلاجية أو الطبية.

ومن ناحية أخرى سوف توفر كلية الطب الجديدة في الجامعة الأمريكية بدبي نقطة محورية للتعليم والأبحاث، لإدخال تحسينات على النتائج الصحية، وتساعد في تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً إقليمياً في هذا القطاع.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة سميرة الملا، مديرة هيئة الاعتماد الأكاديمي بالوكالة، إلى جانب أعضاء من فريق القيادة من الجامعة الأمريكية بدبي، وكلية الطب في بنسلفانيا.

وقال الدكتور كايل لونغ، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي: «تهدف رسالة الجامعة إلى النهوض بالمجتمع، حيث في طليعة الابتكار في مجال التعليم في المنطقة على مدى 30 عاماً. ومن خلال شراكتنا مع كلية بيريلمان للطب لتأسيس كلية جديدة للطب في الجامعة الأمريكية بدبي، وندعم استراتيجية دولة الإمارات للتميز في تعليم العلوم الصحية، باعتبارها ركيزة أساسية لكي تصبح أفضل دولة في العالم بحلول العام 2071».

وقال الدكتور جلين جولتون، نائب العميد ومدير مركز الصحة العالمية في بنسلفانيا للطب: «يشكل التحالف بين كلية بيريلمان للطب والجامعة الأمريكية في دبي خطوة بالغة الأهمية نحو تطوير التعليم الطبي، وقدرات الرعاية الصحية في دولة الإمارات. ومن خلال الجمع بين إرث بنسلفانيا للطب في الابتكار في مجال البحث والتعليم ورعاية المرضى، والتزام الجامعة الأمريكية في دبي بالتميز والتقدم المجتمعي فإننا نؤسس برنامجاً، يعكس أفضل ما يوجد لدى كلتا المؤسستين».