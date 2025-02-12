أرباح «أرامكس» تلامس 142 مليون درهم بارتفاع 10%

أعلنت أرامكس، عن نتائجها المالية المدققة للربع الرابع والسنة المالية الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وبلغ صافي أرباح أرامكس في نهاية العام 142 مليون درهم، أي ما يشكل زيادة بنسبة 10% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، في حين تراجع صافي الأرباح إلى 66 مليون درهم إماراتي خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة مع 77 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت أرامكس أداءً قوياً خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث أعلنت عن نمو إيراداتها بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 1.7 مليار درهم، وبلغ إجمالي الإيرادات السنوية للشركة 6.324 مليارات درهم، بزيادة بواقع 11% مقارنة مع عام 2023. يذكر أن النمو خلال السنة المالية شمل كل قطاعات الأعمال، حيث حققت قطاعات خدمات الشحن الدولي السريع والشحن المحلي السريع وخدمات الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية نمواً سنوياً مدفوعاً بارتفاع أعداد الشحنات وزيادة حصة أرامكس في الأسواق.

من جهة أخرى، حافظت مناطق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا على مكانتها الاستراتيجية، ما يعكس قوة أسواق أرامكس المحلية. فقد سجلت هذه المناطق نمواً ثنائي الرقم في الإيرادات والربحية الإجمالية خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023. وفي الوقت نفسه، استمرت رحلة التحول في منطقة أوقيانوسيا التي شهدت نمواً سنوياً بنسبة 50% تقريباً في الإيرادات والربحية الإجمالية خلال عام 2024.

وتأثرت النتائج المالية سلباً جراء انخفاض قيمة العملات الأجنبية، ولا سيما الجنيه المصري الذي تراجع من 30.9 جنيهاً مصرياً للدولار في الربع الأخير من عام 2023 إلى ما يقرب من 49.8 جنيهاً للدولار في الربع الرابع من عام 2024. وعند استثناء تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري، تكون الإيرادات قد بلغت 1.72 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2024، ويكون الربح الإجمالي قد بلغ 406 ملايين درهم إماراتي بهامش 24%، مع صافي أرباح قدره 68 مليون درهم إماراتي. أما بالنسبة لنتائج السنة المالية الكاملة وعند استثناء تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري، تكون الإيرادات قد بلغت 6.4 مليارات درهم، مع ربح إجمالي قدره 1.53 مليار درهم بهامش 24%، وتكون الشركة قد حققت صافي أرباح بقيمة 144 مليون درهم.

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «يسرنا أن نختتم عام 2024 بنمو ثنائي الرقم في الإيرادات الإجمالية، ما يعكس استمرار الزخم والأداء القوي في جميع قطاعات أعمالنا، فضلاً عن المكاسب التي حققتها أرامكس لزيادة حصتها في الأسواق الرئيسية. ونجحنا في زيادة إيرادات المجموعة بنسبة 11% على أساس سنوي، وبالتالي ارتفعت ربحيتنا الإجمالية بنسبة 6% على أساس سنوي، وحققنا هامشاً قوياً للربح الإجمالي بلغ 24%. كما واصلنا التركيز على ضبط التكاليف وتعزيز الكفاءة خلال هذا العام، ما أثمر عن زيادة بنسبة 11% على أساس سنوي في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، ونمو صافي أرباح أرامكس لعام 2024 بنسبة 10% على أساس سنوي».

وأضاف الجده: «شهد القطاع تحولاً مهماً هذا العام تمثل في تسريع جهود الشركات لنقل عملياتها ومخزونها إلى مناطق قريبة من أسواق المستهلكين الرئيسية، وذلك بهدف رفع كفاءة وسرعة تسليم الطلبيات وتعزيز المرونة. وفي ظل هذه التطورات، أثبتت أرامكس ميزتها التنافسية وقدرتها على التعامل مع التوجه الجديد من خلال حلولها الشاملة والمتكاملة. فحققنا زيادة ملحوظة في أعداد الشحنات للعديد من الشركات التي اعتمدت على أرامكس في نقل مخزونها إلى المناطق المجاورة لأسواقنا الرئيسية. وارتفعت أعداد الشحنات في قطاع الشحن المحلي السريع بنسبة 11%، وقفزت أعداد شحنات قطاع الشحن الدولي السريع بنسبة 20%، فيما يعمل قطاع الخدمات اللوجستية التعاقدية بكامل طاقته الآن تقريباً».