عقارات الواجهات البحرية في دبي أكثر جذباً من نظيرتها العالمية

رصد تقرير حديث، أن المشاريع العقارية على الواجهات البحرية في دبي توفر فرصاً استثمارية جذابة بفضل موقعها الاستراتيجي، وتطور بنيتها التحتية، وتنوع خياراتها العقارية، وانخفاض أسعارها عند مقارنتها بالمشاريع المماثلة في الأسواق العقارية الكبرى حول العالم.

وأفاد تقرير دبليو كابيتال للوساطة العقارية، أن دبي تقدم مزايا تنافسية عدة تجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين، موضحاً أن التوقعات قوية بمزيد من الارتفاع في خلال الفترة المقبلة.

وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن المشاريع العقارية على الواجهات البحرية والواجهات الأمامية هي من بين أكثر المشاريع العقارية جذباً للاستثمار في مختلف أنحاء العالم، إذ تتميز هذه المشاريع بموقعها الاستراتيجي الذي يضمن إطلالات خلابة وموقعاً متميزاً، مما يجعلها مغرية للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

وأوضح أن سوق دبي أصبح ضمن أفضل الأسواق في هذا القطاع عند مقارنتها بمشاريع مماثلة في دول أخرى حول العالم، وذلك لكون أسعارها في دبي أقل حالياً مع إمكانية ارتفاعها في المستقبل، ما يوفر فرصة ربحية كبيرة للمستثمرين.

وكشف الزرعوني، أن المشاريع العقارية التي تبنى على الواجهات البحرية أو المائية تتمتع بعدد من الخصائص التي تجعلها من أكثر الأنواع طلباً في الأسواق العقارية، وهذه المشاريع غالباً ما تكون موجهة للأشخاص الذين يبحثون عن حياة الرفاهية، سواء للإقامة أم للاستثمار.

وأشار إلى أنه من بين أبرز الخصائص التي تميز هذه المشاريع الإطلالات الساحرة، حيث الوحدات السكنية أو التجارية على الواجهات البحرية التي تتمتع بإطلالات رائعة على البحر أو الواجهة المائية، مما يعزز من جاذبية العقار، فضلاً عن الهدوء والخصوصية الذي يوفره العيش على الواجهة البحرية بعيداً عن ضوضاء المدينة، وهو ما يعزز تجربة الإقامة.

وذكر الزرعوني، أن المشاريع على الواجهات البحرية تتمتع بمجموعة من المرافق الفاخرة مثل حمامات السباحة، النوادي الصحية، والمطاعم الراقية، مما يضيف قيمة كبيرة للعقار.

ويرى الزرعوني أن المشاريع التجارية أو الفنادق على الواجهات البحرية تتيح فرصاً استثمارية عالية، حيث يمكن أن تحقق أرباحاً ضخمة نتيجة لموقعها الاستراتيجي.

وأفاد الزرعوني، أن الموقع الاستراتيجي عامل محفز للاستثمار العقاري في دبي، إذ يتمتع بموقع جغرافي ممتاز يجمع بين الشرق والغرب، مما يجعلها وجهة مثالية للأعمال والسياحة، ويزيد من الطلب على العقارات المطلة على البحر.

وأكد الزرعوني، أن دبي صارت واحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجال العقارات، ولها مكانة خاصة في سوق المشاريع العقارية على الواجهات البحرية، وتطورت بشكل مذهل في السنوات الأخيرة لتصبح واحدة من أكثر المدن استقطاباً للاستثمارات العقارية.

وبين الزرعوني، أن دبي لا تتوقف عن تطوير مشاريع جديدة على الواجهات البحرية، حيث يوجد مشاريع جديدة بشكل دوري مثل «بلوواترز» و«جزر النخلة». هذه المشاريع تعكس التزام دبي بالابتكار وتوفير فرص استثمارية متميزة.

وتابع الزرعوني: «عند مقارنة المشاريع العقارية في دبي على الواجهات البحرية بتلك الموجودة في مدن عالمية أخرى، نجد أن دبي تقدم العديد من المزايا التي تجعلها وجهة مغرية للمستثمرين».

وكشف الزرعوني، أن مشاريع العقارات على الواجهة البحرية في نيويورك تتميز بأسعار مرتفعة جداً، خصوصاً في مناطق مثل مانهاتن أو بروكلين. أسعار العقارات في هذه المناطق قد تكون أضعاف ما هي عليه في دبي، رغم أن العوائد المالية قد تكون متفاوتة بسبب كثافة السوق وارتفاع التنافس.

وأوضح الزرعوني، أن المناطق البحرية في لندن، مثل «وست إند» و«كاناري وارف»، تتمتع أيضاً بأسعار مرتفعة نسبياً، والعوائد على الاستثمارات قد تكون أقل من دبي، كما أن لندن تشهد سوقاً عقارياً مشبعاً، مما يجعل الفرص في الواجهات البحرية أقل جذباً مقارنة بدبي.

وقال الزرعوني: إن هونغ كونغ تتمتع بسوق عقاري قوي، إلا أن أسعار العقارات في المناطق البحرية تعد من الأعلى عالمياً. بذلك، يعتبر العائد المالي أقل مقارنة بأسواق أخرى مثل دبي، كذلك سيدني الأسترالية تتمتع بطلب كبير على العقارات على الواجهة البحرية، ولكن الأسعار هناك تكون في مستويات عالية أيضاً، مما يقلل من العوائد المحتملة على الاستثمار.