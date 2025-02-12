أرباح «أمريكانا للمطاعم» تهوي تحت تأثير الوضع الجيوسياسي الإقليمي

582.7 مليون درهم الأرباح بتراجع 38.8%

8.07 مليارات درهم الإيرادات بانخفاض 9%

213 مطعماً جديداً ليبلغ الإجمالي 2.590



أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية، عن نتائجها المالية للأشهر الإثني عشر المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. وتمكنت الشركة، وسط التطورات التي شهدتها الأسواق من إظهار مرونة مالية وتشغيلية استثنائية.

خلال السنة المالية 2024، سجلت شركة «أمريكانا للمطاعم» إيرادات بلغت 2.20 مليار دولار (8.07 مليارات درهم)، بانخفاض قدره 9 % مقارنة بالعام السابق. رغم الدعم الناتج عن افتتاح المتاجر الجديدة، تأثر نمو الإيرادات بانخفاض المبيعات المماثلة نتيجة الوضع الجيوسياسي الإقليمي وضعف الطلب الاستهلاكي في بعض الأسواق، فضلاً عن التقلبات التي شهدتها أسعار صرف العملات الأجنبية.

وأعلنت شركة «أمريكانا للمطاعم» أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 484.3 مليون دولار، مما أدى إلى تحقيق هامش بنسبة 22 %. وانخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12.1% مقارنة بالعام 2023، متأثرة بتراجع الإيرادات، وزيادة تكاليف التوصيل المنزلي، التي تأثرت بارتفاع حصة التوصيل المنزلي في مزيج قنوات البيع.

بلغ صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) 158.8 مليون دولار (582.7 مليون درهم)، بانخفاض بنسبة 38.8% على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وزيادة رسوم الاستهلاك بسبب افتتاح متاجر جديدة وتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أنفقت الشركة 115.3 مليون دولار في النفقات الرأسمالية، والتي تمثل 5.2% من إجمالي الإيرادات، مما سهل افتتاح 213 مطعماً جديداً. أدى هذا التوسع إلى زيادة إجمالي عدد المتاجر إلى 2.590 بنهاية العام 2024، في 12 سوقاً.

في الربع الرابع من العام 2024، حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 14.1% على أساس سنوي، ونمواً بنسبة 26.3% على أساس سنوي في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم، ما يعكس التقدم المستمر في تعافي أعمالها. باستثناء مخصصات الرسوم الاستثنائية البالغة 3.8 ملايين دولار في الربع الرابع من عام 2023 ومخصصات انخفاض القيمة البالغة 12.6 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2024، ارتفع صافي الدخل بنسبة 47.6% على أساس سنوي.

كذلك واصلت الشركة توسيع شبكة المتاجر بفتح 213 متجراً جديداً، مما يعكس ثقتها في الإمكانات السوقية على المدى الطويل في أسواق عملياتها.

وفي يناير 2025، وسعت الشركة حضورها في سلطنة عمان من خلال الاستحواذ على أعمال بيتزا هت من مجموعة كيمجي رامداس. من خلال هذا الاستحواذ، الذي يشمل 46 متجراً لبيتزا هت في عمان، زادت أمريكانا للمطاعم شبكتها من مطاعم بيتزا هت عبر عدد من الأسواق في المنطقة إلى 456 متجراً، مما رسخ مكانتها شركة رائدة في قطاع مطاعم البيتزا.

توقعات توزيعات الأرباح

تجدد «أمريكانا للمطاعم» التزامها بتقديم القيمة لمساهميها، حيث أعلنت، تماشياً مع توجيهات مجلس الإدارة، عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 127.0 مليون دولار (0.01512 دولار لكل سهم). ويخضع هذا التوزيع لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي، الذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً.

حافظت «أمريكانا للمطاعم» على ميزانيتها العمومية القوية، مع وضع نقدي متين ومع عدم وجود أي رافعة مالية مما يعكس الإدارة المالية الحكيمة وكفاءة التشغيل. وفي العام 2024، أبلغت الشركة عن تدفقات نقدية حرة معدلة تبلغ 94.8 مليون دولار، ومعدل تحويل نقدي بواقع 34.8 %.

توقعات الإدارة

بالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة تتوقع استمرار التعافي بدعم من الزخم الإيجابي الذي شهده الربع الرابع من العام 2024، حيث يستمر التركيز على استعادة مستوى التعاملات وزيادة متوسط مشتريات العملاء. كما تلتزم الشركة بتعزيز توسعها الاستراتيجي في الأسواق وانتشارها في المنطقة من خلال استكشاف فرص النمو. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل أمريكانا للمطاعم على دفع الابتكار في المنتجات لتطوير عروضها الأساسية واستهداف جذب العملاء خلال أوقات مختلفة من اليوم، إلى جانب التركيز المستمر على الريادة الرقمية. نظراً للتطورات في البيئة الضريبية، يتوقع أن تتأثر الربحية نتيجة تطبيق ضريبة الشركات في الأسواق الرئيسية.