إيرادات «إن إم دي سي» تقفز 57% إلى 26.3 مليار درهم

أعلنت «مجموعة إن إم دي سي»، الرائدة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري، عن نتائجها للسنة المالية 2024، والتي كشفت عن تحقيق نمو استثنائي في إجمالي إيرادات المجموعة وصل إلى 57% على أساس سنوي أي ما يعادل 26.3 مليار درهم، بينما قفز صافي الربح بعد خصم الضرائب 44% على أساس سنوي، مسجلاً 3.1 مليارات درهم بالمقارنة مع 2023. وارتفعت أرباح السهم 36%، وبلغت قيمة إجمالي الأصول 33.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 59% مقارنة بنهاية عام 2023.

كما حقق صافي أرباح «مجموعة إن إم دي سي» معدلات نمو قياسية في الربع الأخير من عام 2024، مسجلاً صافي أرباح قدره 916 مليون درهم، بنسبة زيادة بلغت 43% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023. كذلك حققت إيرادات الربع الأخير أرقاماً قياسية بواقع 7.7 مليارات درهم، بارتفاع قدره 37% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.

خلال عام 2024، أدرجت مجموعة «إن إم دي سي» 23% من أسهم شركة «إن إم دي سي إنيرجي» في اكتتاب عام أولي حقق عائدات نقدية بقيمة 2.8 مليار درهم؛ أعادت المجموعة منها مبلغ 2 مليار درهم إلى مساهميها في توزيع أرباح مؤقت وخاص. وفي ضوء الأداء الاستثنائي الذي حققته المجموعة خلال العام، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 701 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي ما يعادل 83 فلساً لكل سهم رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة. وهذا من شأنه أن يرفع عائد توزيعات الأرباح للمجموعة إلى 12.9% ونسبة توزيعات الأرباح إلى 91%.

ويبلغ إجمالي قيمة محفظة مشاريع مجموعة «إن إم دي سي» 71 مليار درهم في نهاية السنة المالية 2024 مع وجود مجموعة قوية من المشاريع في كل من قطاع الطاقة وقطاع التجريف البحري.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، مجموعة إن إم دي سي: «حققت مجموعة إن إم دي سي في عام 2024 إنجازات مميزة نجحنا خلالها في إطلاق مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي أسهمت في تنوع أعمالنا وأضافت فوائد ملموسة لمساهمينا. ونظراً لما نتمتع به من رؤى استراتيجية للنمو وقدرات قيادية كمزودين رائدين للطاقة والخدمات البحرية نجد أنفسنا في موقع متقدم للاستفادة من الفرص الجديدة في عام 2025 وما بعده. ونحن ملتزمون بمواصلة دعم طموحات قيادتنا في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القطاعات التي نعمل بها».

من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، مجموعة إن إم دي سي: تعكس نتائجنا المالية بوضوح وتيرة النمو المتسارعة وقدرتنا على اغتنام الفرص المحلية والإقليمية والعالمية في القطاعات الحيوية التي نخدمها. وما يلفت النظر هو النمو الأفقي والعمودي الذي كان له تأثيرات قصيرة الأمد وفوائد طويلة الأمد على مساهمينا، والاستفادة الواضحة من قطاعي الطاقة والخدمات البحرية. نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على توجيهاتها الحكيمة والنمو الملحوظ الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، ولمساهمينا وشركائنا على ثقتهم المستمرة بنا. وسنواصل مستقبلاً تطوير استراتيجيات التنويع بهدف تعزيز الفرص ذات النمو المرتفع وضمان بقاء مجموعتنا في مركز الصدارة وسط مشهد دائم التطور.