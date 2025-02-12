فلاي دبي وبوينغ توقعان اتفاقيات جديدة لبرامج توريد القطع وحلول الطيران

أعلنت شركتا فلاي دبي وبوينغ، خلال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات (MRO Middle East)، عن توقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة تشغيل أسطول فلاي دبي، وذلك من خلال توفير خدمات متقدمة لتوريد قطع الغيار بالإضافة الى حلول رقمية مبتكرة.

تتضمن هذه الاتفاقيات:

•tحزمة الأجزاء المخصصة: تساعد هذه الخدمة، التي تقدمها بوينج، فلاي دبي في ضمان توفر قطع الغيار المطلوبة لصيانة أسطولها، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين دقة التخطيط للمخزون.

•tمجموعات التغيير السريع لمحركات 737MAX: تساهم هذه المجموعات في تقليل التكاليف وتقليص تأثيرات الجدولة عند إزالة المحركات. ومن خلال توفير المعدات والمكونات اللازمة لتجهيز المحركات الاحتياطية للخدمة، تساعد هذه الخدمة في تقليل فترات التوقف وإعادة الطائرات إلى الخدمة في وقت أقصر.

•tحلول إدارة المخزون: ستستفيد فرق الصيانة لدى فلاي دبي من برنامج إدارة المخزون المتطور من بوينج، والذي يشمل الإدارة المباشرة للمخزون، التوريد في الوقت المناسب، والتغذية المباشرة لخط الإنتاج. ومن خلال الاعتماد على شبكة بوينح العالمية، سيتسنى لفلاي دبي تقليل مخاطر نقص القطع وتأخير الصيانة، مما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وخفض تكاليف المخزون.

•tتطبيق Jeppesen FliteDeck Advisor: يعد هذا التطبيق الرقمي من شركة "جِبسن" أداة مبتكرة لتحسين أداء الرحلات الجوية، حيث يوفر للطيارين توصيات لحظية تستند إلى بيانات الطائرة خلال الرحلة، مما يساعد في تحسين المسار وحالة الرحلة، وخفض استهلاك الوقود وتحسين جداول الرحلات.

وقال الكابتن أحمد بن حزيم، نائب الرئيس الأول للعمليات الجوية في فلاي دبي: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بوينج للخدمات العالمية والتي تتيح لنا الاستفادة من حل FliteDeck Advisor. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التزامنا بتبني أفضل الممارسات الرقمية لتعزيز كفاءتنا التشغيلية وتحسين أدائنا بشكل عام".

من جانبه، صرّح "أندرو غلوفر"، نائب الرئيس الأول للهندسة والصيانة في فلاي دبي، قائلاً: "نتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق مع فرق بوينج للخدمات العالمية، والاستثمار في التقنيات التي تعزز كفاءة عملياتنا التشغيلية مع استمرار نمو أسطولنا. كما ستساهم هذه الخدمات في تحسين كفاءة التكاليف وتوفير حلول فورية لدعم عملياتنا."

بدوره، قال ويليام أمبوفو، نائب الرئيس الأول لقطاع التوزيع وسلسلة التوريد في بوينج للخدمات العالمية: "إن امتلاكنا في بوينج محفظة واسعة من الحلول الرائدة والمتكاملة والخبرات الواسعة في قطاع الطيران، يمكننا من تلبية احتياجات عملائنا لدعم عملياتهم التشغيلية بأمان وكفاءة".