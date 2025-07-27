الإمارات تعزز التعاون مع بكين في قطاع الطيران المدني

ترأس سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وفداً رسمياً من دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التعاون الفني والتجاري في قطاع الطيران المدني، لدفع مسارات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

شارك في وفد الدولة كل من: بدر سليم العلماء مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الهيئة العامة للطيران المدني، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة «إيدج»، ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة.

تعاون ثنائي

وأكد سيف السويدي أن التعاون بين دولة الإمارات والصين في قطاع الطيران المدني يشهد تطوراً مستمراً، مدعوماً بعدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي القائمة في مختلف المجالات التنموية والعلاقات الثنائية القوية والرغبة المشتركة في مواصلة أطر التعاون الثنائي نحو آفاق أكثر تقدماً.

وقال: «نعمل على توسيع مجالات التعاون في قطاع النقل الجوي مع شركائنا في الصين، خصوصاً في مجالات التصنيع، والتراخيص الفنية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير أنظمة الطيران المدني.

وتمثل هذه الزيارة خطوة عملية نحو بناء شراكات جديدة تدعم خطط النمو المستقبلية للطيران في البلدين».

تنافسية

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يسهم قطاع الطيران المدني بدور محوري في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وتعكس هذه الزيارة التزامنا الراسخ ببناء شراكات مؤثرة تعزز التعاون الفني وتفتح آفاقاً تجارية استراتيجية على المستوى العالمي.

ومن خلال تعاوننا مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركائنا الاستراتيجيين في دولة الإمارات والصين، نعمل معاً على تعزيز تنافسية قطاع الطيران في أبوظبي والمساهمة في صياغة مستقبل القطاع عالمياً».

وقال المهندس إسماعيل حسن إسماعيل البلوشي مدير عام دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة: «سعدت بالمشاركة ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات، برئاسة سيف محمد السويدي، خلال الزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي شكلت محطة مهمة لتعزيز التعاون الفني والاستراتيجي في قطاع الطيران المدني بين البلدين الصديقين.

لقد أتاح لنا البرنامج الاطلاع على أحدث التقنيات في صناعة الطيران، بما في ذلك أحدث مشاريع التاكسي الطائر والتطبيقات المبتكرة في النقل الجوي الحضري، إلى جانب بحث فرص التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الصينية في مجالات التصنيع، والترخيص الفني، والملاحة الجوية».

وتابع: «في دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، نحرص على بناء شراكات دولية تسهم في تحقيق تطلعات الإمارة، وتدعم نمو قطاع الطيران وفق أعلى المعايير العالمية.

ونتطلع إلى ترجمة نتائج هذه الزيارة إلى مشاريع ملموسة تعزز من تنافسية القطاع على المستويين المحلي والدولي».

استهل الوفد زيارته في مدينة شنغهاي، حيث شمل جدول الأعمال زيارات ميدانية واجتماعات رفيعة المستوى مع الرؤساء التنفيذيين لشركات صينية عدة رائدة في مجال صناعة الطيران، مثل شركة كوماك لصناعة الطائرات التجارية، وشركة تي - كاب للتكنولوجيا، وشركة أوتو فلايت الدولية وشركة سيتيك ليس لصناعة أنظمة الملاحة الجوية.

وقد شارك في اللقاءات ممثلون رفيعو المستوى من الهيئة العامة للطيران المدني، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة «إيدج»، ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، حيث اطلع الوفد على أبرز التطورات التقنية في مجال التصنيع الجوي.

كما قام سيف السويدي بجولة تفقدية في منشآت شركة كوماك، واطلع على خطط الشركة المستقبلية، وعقد اجتماعاً عالي المستوى مع شين بو، نائب رئيس الشركة، ناقشا خلاله فرص التعاون الصناعي والتقني بين الجانبين.

وفي اليومين الأخيرين، انتقل الوفد إلى العاصمة بكين لعقد اجتماعات رسمية بين كبار مسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني ونظرائهم في إدارة الطيران المدني الصينية ومقدم خدمات الملاحة الجوية في الصين، حيث تمت مناقشة سبل التعاون التنظيمي وتبادل الخبرات، وبحث إمكانيات التنسيق في مجالات التراخيص والصيانة والملاحة الجوية والتطوير المؤسسي.

واختتمت الزيارة بعقد لقاء رفيع المستوى بين سيف محمد السويدي وسونغ تشيونغ، رئيس إدارة الطيران المدني الصينية، بحضور عدد من كبار الشخصيات الدبلوماسية من سفارة دولة الإمارات في الصين، حيث تم استعراض الرؤى المستقبلية للتعاون، وتأكيد قوة العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني.