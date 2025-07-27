دبي ترسّخ مكانتها وجهة عالمية للسياحة والترفيه

تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة، مع استمرار تدفق الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بما تقدمه المدينة من تجارب متميزة ومتنوعة في بيئة حضرية متقدمة، بحسب تقرير لموقع «ترافل برس».

واستقبلت الإمارة 18.72 مليون زائر في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 9.15% مقارنة بعام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا النمو بدعم من البنية الفندقية التي تضم أكثر من 150 ألف غرفة، مع مشاريع تطويرية إضافية قيد التنفيذ.

ويشير الموقع إلى أنَّ دبي تقدم مجموعة واسعة من الخيارات التي تلبي اهتمامات المسافرين على اختلافها، سواء تعلق الأمر بالإقامة الفاخرة، أو المغامرات الخارجية، أو تجارب الطهو العالمية.

وتوفر الخطوط الجوية الكندية «إير كندا» رحلات يومية مباشرة من مطار تورنتو بيرسون إلى دبي على متن طائرات بوينغ 787، ما يسهل الوصول إلى الوجهة.

وفي مجال التسوق، تلبي دبي تطلعات محبي الموضة والمتسوقين، إذ تضم متاجر لأرقى العلامات التجارية العالمية، إلى جانب خيارات بأسعار معقولة تشمل الإلكترونيات والملابس.

ويُعد سوق الذهب أحد أبرز معالم المدينة، حيث يضم 380 متجراً تعرض المجوهرات في واجهات لامعة يصعب مضاهاتها.

وتحتل دبي مكانة متقدمة أيضاً في المشهد الغذائي، مع 19 مطعماً حائزاً نجمة ميشلان، حيث توفر المدينة تجارب طهو تتنوع بين الأطعمة الفاخرة والمأكولات الشعبية، لتناسب جميع الأذواق والميزانيات.

كما يمكن للزوار تذوق أطباق محلية مثل «المجبوس»، وهو طبق أرز متبل بالزعفران والليمون والقرفة، ويُحضر بأنواع مختلفة من اللحوم أو بدونها.

أما من حيث المعالم السياحية، فيبرز برج خليفة كأعلى مبنى في العالم بارتفاع يبلغ 828 متراً، ويضم فندق أرماني ومنصة مراقبة توفر إطلالة بانورامية على المدينة.

كما تشكل «نخلة جميرا» إنجازاً هندسياً مميزاً، وهي أرخبيل صناعي يضم عدداً كبيراً من الفنادق والمطاعم والمساكن الراقية، وتوفر منصة في الطابق 52 من «برج النخلة» إطلالة فريدة على هذا المشروع الضخم.

ولهواة الغولف، طورت دبي ملاعب عالمية الطراز باستخدام تقنيات ري متقدمة، مثل المياه المعالجة أو المحلاة.

ويُعد نادي الإمارات للغولف، الذي افتُتح عام 1988، أول ملعب عشبي في المنطقة، ويستضيف بطولة «دبي ديزرت كلاسيك» ضمن جولة الغولف الأوروبية.

وتشمل الأنشطة الخارجية الفريدة تجربة قيادة سيارات الدفع الرباعي عبر الأودية الجافة (الوديان)، أو فوق الكثبان الرملية، وهي أنشطة تُعرف محلياً باسم «وادي باشينغ»، وتُعد من التجارب المفضلة لعشاق المغامرات.

وتُعرف دبي بتنوع خياراتها وثراء تجربتها السياحية، ما يجعلها وجهة مناسبة للعائلات، والأزواج، والمجموعات، والمسافرين الأفراد، ويُعد تكرار الزيارة أمراً شائعاً في ظل التجدد المستمر لعروضها، حسب تقرير الموقع.