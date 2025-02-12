200 ألف طن استهلاك الإمارات من السكر في 2024

بلغ حجم استهلاك السوق الإماراتية من منتجات السكر نحو 200 ألف طن بنهاية العام الماضي، حسبما أكد جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة «الخليج للسكر»، التي تمتلك أكبر مصفاة مستقلة في العالم، مشيراً إلى أن استهلاك السكر الأبيض في الإمارات نما خلال عام 2024 بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6%.

وقال الغرير، في تصريحات صحافية على هامش انطلاق الدورة التاسعة لمؤتمر «دبي للسكر 2025»، إن صادرات السكر الإماراتية إلى الخارج بعيدة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

حيث وصل حجم إنتاج الشركة إلى 1.6 مليون طن خلال عام 2024، منه 80% يتم تصديره إلى عشرات الدول حول العالم.

وكشف الغرير عن تعاون بين أبرز مصنعي السكر في العالم حالياً لإنشاء منصة رقمية قائمة على «بلوك تشين»، والتي ستسهم في تطوير وضبط السوق.

وحول مستجدات مشروع «القناة للسكر» الذي تسهم «الخليج للسكر» فيه بمصر، قال الغرير: إن مصنع الشركة في مصر يعمل بـ20% من طاقته حالياً بنحو 200 ألف طن، مشيراً إلى أن مصر تدعم أسعار السكر.

وشهدت جلسات النسخة الـ 9 لمؤتمر «دبي للسكر 2025»، نقاشات واسعة من أكثر من 900 خبير من 78 دولة حول آخر المستجدات العالمية لصناعة السكر والتحديات التي تشهدها الصناعة ممثلة في التغيرات المناخير والإجراءات الحمائية وتراجع المحصول واللوجستيات.

وقال جاكوب روبنز من شركة إيميتيرا، أكبر مشترٍ صناعي للسكر في العالم، إن صناعة السكر العالمية بحاجة إلى تصورات جديدة ومرنة للتعامل مع المتغيرات، فضلاً عن توظيف التقنيات وطرح منتجات جديدة.

وأضاف: «لا تزال صناعة السكر العالمية تواجه صعوبات فيما يتعلق بحجم المعروض وحالة الطلب، فضلاً عن الأمور المتعلقة بالصحة والمنتجات الخضراء واستخدام التكنولوجيا في الصناعة».