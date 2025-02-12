3.1 مليارات درهم أرباح «مجموعة إن إم دي سي»

أعلنت «مجموعة إن إم دي سي»، العاملة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري، أمس، نتائجها للسنة المالية 2024، والتي كشفت عن تحقيق نمو استثنائي في إجمالي إيرادات المجموعة وصل إلى 57 % على أساس سنوي أي ما يعادل 26.3 مليار درهم.

بينما قفز صافي الربح بعد خصم الضرائب 44 % على أساس سنوي، مسجلاً 3.5 مليارات درهم بالمقارنة مع 2023. وارتفعت أرباح السهم 36 %، وبلغت قيمة إجمالي الأصول 33.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 59 % مقارنة بنهاية عام 2023.

كما حقق صافي أرباح «مجموعة إن إم دي سي» معدلات نمو قياسية في الربع الأخير من عام 2024، مسجلاً صافي أرباح قدره 916 مليون درهم، بنسبة زيادة بلغت 43 % بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023. كذلك حققت إيرادات الربع الأخير أرقاماً قياسية بواقع 7.7 مليارات درهم، بارتفاع قدره 37 % بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023.

خلال عام 2024، أدرجت مجموعة «إن إم دي سي» 23 % من أسهم شركة إن إم دي سي إنيرجي، في اكتتاب عام أولي حقق عائدات نقدية بقيمة 2.8 مليار درهم إماراتي؛ أعادت المجموعة منها مبلغ 2 مليار درهم إماراتي إلى مساهميها في توزيع أرباح مؤقت وخاص.

وفي ضوء الأداء الاستثنائي الذي حققته المجموعة خلال العام، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 701 مليون درهم للسنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2024، أي ما يعادل 83 فلساً لكل سهم رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة. وهذا من شأنه أن يرفع عائد توزيعات الأرباح للمجموعة إلى 12.9 % ونسبة توزيعات الأرباح إلى 91 %.