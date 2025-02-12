1.57 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان في يناير

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، تسجيل 1321 تصرفاً عقارياً خلال شهر يناير الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.57 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 1.26 مليار درهم من إجمالي 1044 عملية تداول عقاري، وسُجِّلت أعلى قيمة مبايعة في منطقة «الزاهية» بقيمة 50 مليون درهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن إحصائيات شهر يناير تعكس الأداء الإيجابي للسوق العقاري الذي سجل نمواً في حجم التداولات العقارية بنسبة تجاوزت 20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 مما يؤكد جودة القطاع العقاري في عجمان ويبشر بمستقبل واعد في ظل المقومات وفرص الاستثمار المتوفرة عبر مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح أن شهر يناير الماضي شهد 175 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 257.7 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 23.8 مليون درهم في منطقة «عجمان الصناعية 1».

وجاء حي «الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الياسمين» و«الزاهية» على التوالي، كما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و«أبراج المدينة».