«لولو» تعزز حضورها بالعين وتطلق هايبرماركت جديداً

تواصل لولو للتجزئة القابضة، تعزيز حضورها في العين مع إطلاق هايبرماركت جديد في منطقة الجيمي. يأتي هذا التوسع عقب توقيع مذكرة تفاهم بين لولو للتجزئة القابضة وشركة الفلج للاستثمار.تم توقيع الاتفاقية رسمياً في المقر الرئيسي لمجموعة اللولو في أبوظبي.

حيث وقع سيف روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة، وحمدان الكتبي، العضو المنتدب لشركة الفلج للاستثمار، مذكرة التفاهم بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة لولو للتجزئة، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي للعمليات العالمية.

وعدد من كبار المسؤولين.ويقع مركز العين المجتمعي في موقع استراتيجي في قلب مدينة العين، ومن المتوقع أن يكون مركزاً تجارياً حيوياً يلبي الاحتياجات المختلفة للسكان والزائرين.وسيقدم أحدث متجر ماركت لولو، الذي يمتد على مساحة 20 ألف قدم مربعة، مجموعة واسعة من المنتجات.

ومن المقرر افتتاح الهايبر ماركت بحلول الربع الثالث من هذا العام. وحضر التوقيع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك سليم في اي، الرئيس التنفيذي للعمليات والاستراتيجية، وسليم ام ايه ومحمد الطاف، مديرو المجموعة، وشاجي جمال الدين، المدير الإقليمي لمجموعة لولو العين وغيرهم.