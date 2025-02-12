محمد عامر رئيساً تنفيذياً مؤقتاً لـ«انفستكورب كابيتال»

أعلنت «انفستكورب كابيتال»، المستثمرة في الأسواق الخاصة ومجال الاستثمارات البديلة، تعيين محمد عامر رئيساً تنفيذياً مؤقتاً اعتباراً من 1 مارس.

وسيخلف محمد عامر، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة انفستكورب كابيتال، تيم مطر، الذي عمل مع الشركة منذ إنشائها والذي سيتقاعد بعد ما يقرب من 30 عاماً مع مجموعة انفستكورب.

وأدّى تيم دوراً أساسياً في نمو الشركة ونجاحها، بما في ذلك إدراجها وطرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسيعمل بشكل وثيق مع محمد عامر من الآن وحتى الأول من مارس لضمان انتقال سلس. وتخطط الشركة أيضاً لإطلاق عملية بحث خارج جدرانها للمساعدة في تحديد خيارات الخلافة المحتملة على المدى الطويل.