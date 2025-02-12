914 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» في 2024

أبوظبي - البيان

أعلنت «لولو للتجزئة»، أمس، نتائجها المالية الأولية غير المدققة لفترتي الثلاثة أشهر والاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث بلغ صافي الربح 249.2 مليون دولار (نحو 914.5 مليون درهم) في 2024.

فيما بلغ صافي الربح من العمليات المستمرة: 216.2 مليون دولار (794 مليون درهم). وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 84.4 مليون دولار (310 ملايين درهم) أي ما يعادل 3 فلوس للسهم.

وتسعى «لولو للتجزئة» من الآن فصاعداً إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد احتساب الضريبة، والتي يتم دفعها بشكل نصف سنوي. وتعكس هذه السياسة التزام الشركة بمكافأة المساهمين مع ضمان أرباح محتجزة كافية لدعم نموها المستقبلي ومرونة عملياتها التشغيلية.

وحدث تقدم جيد في إطلاق المتاجر الجديدة، حيث وصل عدد المتاجر التي تم افتتاحها في عام 2024 إلى 21 متجراً جديداً، بما في ذلك تسعة متاجر خلال الربع الرابع من عام 2024، ليبلغ إجمالي عدد المتاجر 250 متجراً كما في 31 ديسمبر 2024.

ونمت الإيرادات خلال السنة المالية 2024 بمعدل 4.7% على أساس سنوي، مع زيادة على أساس المثل بالمثل بنسبة 2.3% خلال تلك الفترة، وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بتنامي إقبال الزوار على المتاجر.

ارتفعت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024، مع هامش ربح قدره 10.32% وتوسع في إجمالي هامش الربح يقابله ارتفاع نفقات الإيجار في المملكة العربية السعودية وقطر؛ وارتفع هامش الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء بعد التصنيف الجديد لعقود الإيجار بواقع 118 نقطة أساس ليصل إلى 6.3%.

وارتفعت الإيرادات العام الماضي 5% لتصل إلى 7.62 مليارات دولار (28 مليار درهم) مقارنة مع إيرادات بقيمة 7.27 مليارات درهم (26.7 مليار درهم) في 2023.

وقال سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة: «كان عام 2024 تحولياً بالنسبة للولو للتجزئة، وجاء ذلك مدعوماً بطرحنا العام الأولي الذي تجاوز القيمة المستهدفة بدرجة كبيرة، وكذلك النمو القوي في جميع جوانب أعمالنا.

فقد حققنا نتائج ملحوظة من خلال تركيزنا على توسيع شبكة متاجرنا التي يبلغ عددها الآن 250 متجراً في جميع أنحاء دول التعاون، والاستثمار في الفئات ذات هامش الربح المرتفع، إلى جانب التطور السريع لمنصة التجارة الإلكترونية لدينا.

كما يواصل برنامج ولاء العملاء «سعادة»، الذي يضم 5.5 ملايين مشترك، ترسيخ روابط أعمق مع مجتمعاتنا. وبينما نتطلع إلى عام 2025، فإننا واثقون تماماً بقدرتنا على مواصلة هذا الزخم».