505.4 ملايين درهم أرباح «ديار» في 2024

كشفت شركة «ديار للتطوير» عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة لعام 2024 المنتهي في 31 ديسمبر. وبلغت الأرباح الصافية للشركة 505.4 ملايين درهم، ما يمثل نمواً بنسبة 14.68% من 440.7 مليون درهم في عام 2023.

كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 20.61%، حيث بلغت 1.512 مليار درهم في 2024 مقارنة بـ 1.25 مليار في 2023.

كما كشفت الشركة عن زيادة بنسبة 5% في عوائد وحدات أعمال أخرى خلال 2024 مقارنة بعام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 5.8% في 2024 مقارنة بعام 2023.

وارتفعت الربحية لكل سهم بنسبة 8% من 10.07 فلوس في 2023 إلى 10.83 فلوس في 2024.

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي للشركة:

مع اختتام عام شهدنا فيه أداءً مالياً قوياً، تواصل «ديار» تعزيز مكانتها المحورية في سوق العقارات بدولة الإمارات، مستفيدة من توسعها الاستراتيجي والتزامها الراسخ بالنمو.

ويؤكد توسعنا الأخير نحو أبوظبي، من خلال إطلاق مشروع «ريفاج» بالتعاون مع شركة أراضي العقارية، التزامنا بمواكبة الطلب المتغير والمتطور لعملائنا، ودعم رؤية دولة الإمارات للتنمية الاقتصادية والحضرية.

وأضاف: إلى جانب جهودنا في أبوظبي، نعمل حالياً على توسيع حضورنا في إمارات أخرى، بهدف إنشاء تجارب مميزة تساهم في الارتقاء بالحياة الحضرية.

إن نجاحنا في إطلاق مشاريع في مواقع استراتيجية ضمن دبي، مثل «إليفي» و«روزاليا ريزيدنسز» و«بارك فايف»، يعكس التزامنا بتوفير قيمة استثنائية من خلال إدماج مقومات الاستدامة والرفاهية في مشاريعنا.

ونعمل باستمرار على تلبية توقعات شركائنا وعملائنا من خلال تسريع الجدول الزمني لمشاريعنا وتعزيز قدراتنا في البناء، مع اعتماد الابتكار والسعي للاستفادة من فرص النمو الاستراتيجية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وفيما نمضي قدماً، ستواصل ديار تشكيل ملامح مستقبل القطاع العقاري في الإمارات، وتطوير مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة لتحديات المستقبل، مما يعكس رؤيتنا لتحقيق التميز في الحياة الحضرية.