50 % تخفيضات لعشاق الساعات بمفاجآت صيف دبي

تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 تجربة تسوق استثنائية خلال موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى، مع عودة الصفقات اليومية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 18 يوليو وحتى 7 أغسطس، حيث تقدم أبرز العلامات التجارية خصومات مذهلة لمدة يوم واحد فقط في جميع فروعها من الساعة 10 صباحاً حتى نفاد الكمية.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض حصرية وتخفيضات مذهلة تصل إلى 90 % لفترة محدودة على العلامات التجارية المفضلة في مجالات الأزياء، والجمال، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية، وغيرها.

وسيحظى عشاق الساعات بفرصة الاستفادة من تخفيضات 50 % عند زيارة متجر بيت الساعات في مول الإمارات الأحد 27 يوليو، ما يشكل فرصة لاقتناء ساعة مميزة.

وتقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.