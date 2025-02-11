إطلاق مخيم لتدريب مطوري الألعاب الإماراتيين بالتعاون مع «إتش بي»

أطلقت مؤسسة عبد الله الغرير وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مخيم الغرير التدريبي لتطوير الألعاب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع شركة «إتش بي»، بهدف تعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات.

تم تصميم البرنامج لتزويد الطلاب الإماراتيين الشباب والخرّيجين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً بالمهارات التقنية ومهارات ريادة الأعمال لدخول قطاع تطوير الألعاب المتنامي كمطوّرين مبتدئين للألعاب. يضمن المخيم التدريبي عبر الإنترنت المموّل بالكامل والممتد على مدار ستة أشهر إمكانية الوصول لجميع المشاركين الإماراتيين المؤهلين، مما يعزز إعداد جيل جديد من أصحاب المواهب في الاقتصاد الرقمي.

تم إنشاء المخيم التدريبي على أساس برنامج «إتش بي جيمنج جاراج»، وهو برنامج شهادة احترافي من «إتش بي» في مجال إدارة الرياضات الإلكترونية وتطوير الألعاب، ويوفّر المخيم التدريبي نهجاً شاملاً للاستعداد الوظيفي، فهو يجمع بين التدريب الفني والإعداد الوظيفي وتنمية القيادة وتعليم ريادة الأعمال، ممّا يمكّن المشاركين من الالتحاق بمسارات وظيفية في قطاع تطوير الألعاب. يحصل المشاركون على الإرشاد والتوجيه من قادة المجال، وإمكانية التواصل مع شبكة احترافية من الزملاء والخبراء في مجال تطوير الألعاب، وفرص لعرض مشاريعهم على أصحاب العمل المحتملين.

وسيضم المخيم التدريبي أيضاً جلسات تفاعلية مثل مسابقات الألعاب، وليالي البرمجة، وليالي الألعاب، وجلسات اختبار الألعاب، مما يخلق فرصاً للابتكار والتعاون وبناء المهارات في بيئة جذابة وتفاعلية.

وسلطت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير، الضوء على أهمية تمكين الشباب في القطاعات الناشئة، قائلة: "يوفّر قطاع تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية فرصاً هائلة للشباب الإماراتي للقيادة والابتكار. ومن خلال تعاوننا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة «إتش بي»، نعمل على تمكين المواهب الشابة بمهارات رقمية عالمية المستوى لبناء مجتمعات نابضة بالحياة وتشجيع آفاق طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً للألعاب والابتكار.