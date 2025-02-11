612.8 مليون درهم أرباح «بريسايت» في 2024 بنمو سنوي 7.4%

أعلنت شركة «بريسايت» القابضة المحدودة عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث شهدت تحقيق إيرادات قياسية بلغت 2.213 مليار درهم بزيادة قدرها 24.3% مقارنة بالسنة المالية 2023؛ وواصلت الشركة جني فوائد عروضها الشاملة واستثماراتها ونموّها في العمليات الدولية.

وانعكس أداء «بريسايت» المالي القوي على الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي سجلت نمواً بنسبة 25.2% على أساس سنوي لتصل إلى 635.4 مليون درهم، نتيجة لنشر مزيج الحلول الملائمة في السنة المالية 2024.

وأعلنت الشركة عن تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة يصل إلى 612.8 مليون درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 7.4% على أساس سنوي في السنة المالية 2024، بما يشمل ضريبة الشركات للسنة الأولى.

يأتي أداء «بريسايت» العالي بعد تحقيق زيادة في نسبة التعاقدات متعدّدة السنوات، والطلبات الجديدة القوية، إلى جانب توسع نطاق الشركة عبر الأسواق الدولية، مع استمرارها في تطوير عروضها للعملاء على مستوى العالم. على هذا الصعيد، وساهمت الأسواق الدولية بنسبة 23.0% من إيرادات «بريسايت» وسجلت زيادة بنسبة 3.5 أضعاف لتصل إلى 508.2 ملايين درهم في السنة المالية 2024.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «بريسايت»: تظهر نتائج «بريسايت» على مدى العام نجاح التنفيذ القوي للأهداف الاستراتيجية، والمتمثلة في التوسّع الدولي، والاستثمار في القدرات والابتكار، والنموّ من خلال عمليات الدمج والاستحواذ ذات القيمة المضافة. ويقوم جوهر أعمالنا على الالتزام بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقديم فوائد تحوّلية عبر مجموعة متنوّعة من القطاعات التي تضمن مستقبلًا اقتصاديًا أكثر أمانًا واستدامة، وأنا على ثقة من قدرة بريسايت على مواصلة تحقيق القيمة لجميع الأطراف المعنية على المدى القريب والمدى المتوسط.

من جهته، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي للشركة: شهدت بريسايت خلال العام الماضي تحولات جذرية، بدأت بترسيخ مكانتنا كشريك حيوي فعّال في مجال الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي للشركات الأساسية المملوكة لدولة الإمارات، ووصولاً إلى دعم الحكومات والشركات الكبرى عبر أربع قارات، لتحقيق طموحاتها الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاعتماد على مفاهيم "الذكاء الاصطناعي التطبيقي.