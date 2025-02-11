3.86 مليارات درهم أرباح "أدنوك للتوزيع" في 2024

حققت شركة أدنوك للتوزيع أرباحا قياسية قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بلغت 3.86 مليارات درهم "1.05 مليار دولار"، في العام 2024 بزيادة قدرها 4.8% على أساس سنوي.

ووصلت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، باستثناء مكاسب المخزون والبنود غير المتكررة، إلى 3.63 مليارات درهم "989 مليون دولار"، بزيادة بنسبة 11.4% على أساس سنوي.

ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لزيادة كميات الوقود المباعة والنمو الملحوظ لقطاع التجزئة لغير الوقود، بالإضافة إلى النمو في الأسواق الدولية التي تتضمن السعودية ومصر.

كما أفصحت الشركة عن عائد قياسي على رأس المال العامل بنسبة 28.8% لعام 2024، وهو الأعلى منذ الطرح العام الأولي للشركة، وهو ما يؤكد الكفاءة الاستثنائية للشركة في تخصيص رأس المال، وزيادة القيمة للمساهمين.

وارتفع صافي الربح المعدّل بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 2.66 مليار درهم "725 مليون دولار"، وذلك قبل احتساب تأثير ضريبة الدخل على الشركات في الدولة التي دخلت حيز التنفيذ في العام نفسه، مما يعكس الأساس القوي لشركة أدنوك للتوزيع.

كما حققت الشركة تقدماً كبيراً في خططها لخفض النفقات التشغيلية، حيث وفرت 66 مليون درهم "18 مليون دولار" من النفقات التشغيلية على أساس مماثل في 2024.

وتمثل هذه الوفورات تقدّمًا كبيرًا نحو تحقيق هدف الشركة لتوفير 184 مليون درهم "50 مليون دولار" من النفقات التشغيلية على أساس مماثل خلال الفترة من 2024 إلى 2028.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، إن النتائج القوية التي حققتها أدنوك للتوزيع خلال عام 2024 تعكس التزامها بتقديم قيمة لعملائها ومساهميها، لافتا إلى أن الشركة في موقع مثالي لتحقيق الأهداف الطموحة لإستراتيجيتها الخمسية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتبني التحول الرقمي، وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق.

وأضاف اللمكي أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة واثقة من قدرتها على مواصلة النمو واستكشاف فرص جديدة، محلياً ودولياً.

وسجلت الشركة مستوًى قياسيًّا في إجمالي كميات الوقود المباعة لتبلغ 15.0 مليار لتر في عام 2024، محقّقة زيادة قدرها 8.7% على أساس سنوي، وذلك بفضل زيادة الحركة والتنقل وتوسيع عملياتها الدولية، خاصة في السعودية ومصر.

كما ارتفعت كميات وقود الشركة المباعة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.6% لتصل إلى 11.9 مليار لتر، وفي عام 2024، قامت الشركة بتوسيع شبكة محطاتها بشكل كبير، حيث أضافت 59 محطة خدمة جديدة، بما يشمل 30 محطة تحت التطوير في السعودية.

ويعادل النمو في الشبكة ثلاثة أضعاف الهدف السنوي المعلن سابقاً، الذي كان يتراوح بين 15 إلى 20 محطة خدمة، حيث وصل إجمالي شبكة محطات الشركة إلى 896 محطة خدمة، مما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة في المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك، سرعت أدنوك للتوزيع وتيرة توسيع شبكة محطاتها، وخاصة في السعودية، حيث وصل عدد المحطات إلى 100 محطة خدمة تابعة لأدنوك للتوزيع في السعودية، مع خطط لإضافة 30 إلى 40 محطة خدمة أخرى إلى شبكتها في المملكة خلال عام 2025.

وشهدت شبكة الشركة من نقاط شحن المركبات الكهربائية توسعاً كبيراً في عام 2024، حيث تم تركيب 220 نقطة شحن في مواقع إستراتيجية، مما يمثل زيادة في حجم الشركة بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بعام 2023.

وتجاوزت الشركة هدفها للعام المتمثل في تركيب ما بين 150 إلى 200 نقطة شحن خلال عام 2024، مما يعزز قدرتها على تحقيق هدفها المتمثل إلى تركيب أكثر من 500 نقطة شحن كهربائي بحلول عام 2028.

وواصلت أدنوك للتوزيع تحقيق أهداف إستراتيجيتها الخمسية، حيث نجحت لحد كبير في توسعة شبكة محطاتها، وتعزيز نمو قطاع التجزئة لغير الوقود، فيما تركز الشركة على تعزيز النمو المستدام تحقيق عائدات جاذبة للمساهمين.

وفي هذا السياق، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم "350 مليون دولار" عن النصف الثاني من عام 2024، مما يعادل 10.285 فلوس للسهم الواحد، ومن المقرر توزيع هذه الأرباح في أبريل 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل المزمع عقده في مارس 2025.