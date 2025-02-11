«تينابل» توقع اتفاقاً للاستحواذ على «فولكان سايبر»

أعلنت شركة تينابل القابضة المدرجة في بورصة ناسداك وهي شركة متخصصة بإدارة التعرض للهجمات، توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة فولكان سايبر ليمتد المتخصصة في ابتكارات الحماية والتعرض للمخاطر.

وبموجب شروط الاتفاقية، تستحوذ تينابل على فولكان سايبر مقابل ما يقرب من 147 مليون دولار نقداً و3 ملايين دولار من وحدات الأسهم المقيدة التي يتم منحها مستقبلاً. ومن المتوقع أن تستكمل عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام 2025، وفقاً لشروط الإغلاق المعتادة.

وقال مارك ثورموند، الرئيس التنفيذي المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في شركة تينابل: «لا تقتصر هذه القدرات على كونها مجرد تحسينات تقنية - فهي تمثل تحولاً أساسياً في كيفية إدارة المؤسسات للمخاطر السيبرانية بشكل شامل في المستقبل».