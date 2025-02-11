«أرامكس» تتسلم مستند عرض الاستحواذ من «كيو لوجستيكس القابضة»

أعلنت شركة «أرامكس» استلامها مستند العرض الذي يوفر مزيداً من التفاصيل حول العرض المقدم إليها من قبل شركة «كيو لوجستيكس» القابضة التابعة والمملوكة بالكامل بشكل غير مباشر من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة، للاستحواذ على كامل أسهمها.

وقالت الشركة في بيان إنها استلمت عرض شراء نقدي اختياري مشروط صادر من قبل شركة كيو لوجستيكس القابضة، وذلك للاستحواذ على ما يصل إلى نسبة 100% من الأسهم العادية لرأس مالها المصدر والمدفوع، بمبلغ 3 دراهم نقداً لكل سهم من أسهمها.

وكانت «أرامكس» قد تسلمت في يناير الماضي، إخطاراً من «كيو لوجستيكس» القابضة بخصوص نيتها تقديم عرض الشراء، في حين سيجتمع مجلس إدارة «أرامكس» يوم غد الثلاثاء لمراجعة العرض، وستقوم الشركة بإصدار إعلانات إضافية بشأن العرض بما في ذلك نشرة موجهة إلى المساهمين.