مدير «حرة الحمرية»: توسع «هانسا جرين تكنولوجي» يعزز مكانة الشارقة

أكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، أن توسع شركة «هانسا جرين تكنولوجي» في المنطقة الحرة بالحمرية يعكس المكانة التي تحتلها الهيئة وجهة استثمارية مفضلة للشركات العالمية ونجاحها في توفير بيئة حاضنة للاستثمارات، ما يعزز قدرة الشركات على توسيع أعمالها في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال جولة بمصنع «هانسا جرين تكنولوجي»، المتخصص في تصنيع مصابيح LED عالية الجودة، والذي أعلن عن زيادة طاقته الإنتاجية إلى أكثر من مليون وحدة ورفع استثماراته في المنطقة الحرة بالحمرية، استجابةً للطلب المتزايد في أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف المزروعي أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين استقطاب الاستثمارات الجديدة وتنمية الاستثمارات القائمة، من خلال توفير مناخ محفز يسهم في نجاح المشاريع الاستثمارية.

وأشار إلى أن جهود الشركة في تطوير وإنتاج مصابيح LED عالية الكفاءة تتماشى مع مبادرات الاستدامة التي أطلقتها دولة الإمارات، عبر توفير حلول إضاءة مبتكرة تسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتخفيض التكاليف التشغيلية للمشروعات الكبيرة.

ووفقاً لدراسات مجموعة «إيمارك»، بلغ حجم سوق إضاءة LED في دول مجلس التعاون الخليجي 967 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.26 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.9%.