120 شركة وعلامة تجارية بمعرض اليابان في دبي

افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، النسخة الثانية من معرض اليابان كيوتو التجاري، الذي تتواصل فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي حتى الغد، بمشاركة أكثر من 120 شركة وعلامة تجارية يابانية.

وأكد معالي ثاني الزيودي، خلال حفل الافتتاح الرسمي للمعرض: «تنطلق جهود الارتقاء بالعلاقات الإماراتية اليابانية إلى آفاق أرحب من الشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً من قاعدة صلبة من الازدهار التجاري، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية في عام 2024 نحو 65 مليار درهم (17.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 2.2% عن عام 2023، وبنمو 32 % مقارنة بعام 2021.

وتعد اليابان تاسع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، في حين تعد الدولة الشريك التجاري الأول لليابان في منطقة الخليج».

وأضاف: «إن الدولتين أطلقتا في نوفمبر الماضي محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ومن المتوقع أن نستكمل هذه الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري، ما سيفتح آفاقاً كبيرة.

ويوفر فرصاً واعدة للقطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات طويلة الأجل، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المشترك». وقام عقب الجلسة الافتتاحية بجولة في المعرض، اطلع خلالها على أبرز المنتجات والعلامات المشاركة.

من جهتها، قالت ماي ساكاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايكو إنتربرايز، رئيسة اللجنة التنفيذية للمعرض: «المعرض مناسبة لفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة بين الشركات اليابانية والإماراتية، واستكشاف الفرص المتاحة في أسواق الإمارات، التي يوجد بها بالفعل أكثر من 350 شركة يابانية».