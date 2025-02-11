«جرانت ثورنتون الإمارات» تفتتح مكتبها الجديد في الشارقة

أكد وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة مضي الإمارة قدماً في تعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً ديناميكياً عبر توفير بيئة أعمال جاذبة تجمع بين الخبرات العالمية وتنمية الكفاءات الوطنية.

جاء ذلك خلال افتتاح «جرانت ثورنتون الإمارات» إحدى الشركات المتخصصة في مجال الخدمات المالية، مكتبها الجديد في الشارقة، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة نموها والتزامها بخدمة عملائها في جميع أنحاء الدولة.

وقال الصايغ إن توسع «جرانت ثورنتون الإمارات» في الشارقة يعكس رؤيتنا نحو تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز التوطين، وخلق بيئة متكاملة تُمكّن الشركات والمهنيين من تحقيق النمو والنجاح ورحب بهذه الإضافة الجديدة التي ستسهم في تعزيز مرونة اقتصاد الإمارة ودعم مسيرة التنمية المستقبلية.

من جانبه، قال هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون الإمارات، إنه على مدار الـ 58 عاماً الماضية كانت الشركة جزءاً من مسيرة النمو التحولية لدولة الإمارات وتعاونت مع كبريات الشركات العائلية والهيئات التنظيمية الرئيسية والجهات المعنية.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في الشارقة ليعكس رؤيتها للإمارات الشمالية كجزء محوري في مسيرة نمو وتحول دولة الإمارات. وأكد الالتزام الراسخ بتوفير أفضل الخبرات العالمية والرؤى المحلية بالتعاون مع قاعدة العملاء المتنامية، وعبّر عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز الثقة لدى العملاء والموظفين والمجتمع.