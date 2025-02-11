49.1 % قفزة أرباح «دو» في 2024 إلى 2.5 مليار درهم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية 2024، وحققت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات السنوية 7.3%.

فيما بلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 44.2%، بزيادة 1.7 نقطة مئوية، وارتفع مستوى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 11.6%.

وتعكس النتائج السنوية القوية الأداء المالي الاستثنائي للشركة خلال العام الماضي ونجاحها في تنفيذ مبادراتها وبرامجها الاستراتيجية.

حيث تجاوزت النتائج المالية المسجلة توقعات الشركة لأداء عملياتها خلال 2024 كما يعكس نمو صافي الأرباح 49.1% وبلوغه مستوى قياسياً عند 2.5 مليار درهم قدرة الشركة على تعزيز نمو الإيرادات وزيادة معدلات الربحية.

وبفضل الأداء المالي اللافت والميزانية العمومية القوية التي تتمتع بها الشركة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بواقع 34 فلساً للسهم الواحد، ما يرفع الأرباح الموزعة عن العام بأكمله إلى 54 فلساً للسهم، ما يمثل أعلى توزيعات أرباح في تاريخ «دو» وهو الحد الأقصى المسموح به وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.

وعززت الشركة مكانتها وحصتها في السوق، ونوعت مزيج الإيرادات ما أدى إلى نمو الإيرادات 7.3% إلى 14.6 مليار درهم، كما حققت معدلات استثنائية من الربحية مع ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 11.6% إلى 6.5 مليارات درهم.

وزاد هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.7 نقطة مئوية إلى 44.2%، وسجل صافي الربح نمواً قياسياً 49.1% إلى 2.5 مليار درهم.

وعادت النفقات الرأسمالية إلى مسارها الطبيعي بكثافة رأسمالية بلغت 14.0% كما زاد التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 23.0% إلى 4.4 مليارات درهم.

حلول متكاملة

وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة (دو): «حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عام 2024 تقدماً كبيراً ولافتاً في إطار استراتيجيتها ورؤيتها لمواصلة تقديم خدمات وحلول رقمية متكاملة تتجاوز خدمات الاتصال التقليدية، وقد كان هذا التقدم مدعوماً بالمناخ الاقتصادي المتميز والمرن الذي تتمتع به دولة الإمارات وأجندتها الرقمية الطموحة.

وقد أسهم إطلاق علامتينا التجاريتين الفرعيتين du Tech وdu Infra في تنويع محفظة خدماتنا ومنتجاتنا المقدمة لعملائنا من المؤسسات، وتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات مختلف فئات عملائنا في السوق.

كما ساهمت منصتنا المبتكرة du Pay في إحداث تحولات إيجابية ملحوظة في مشهد الخدمات المالية الرقمية في الدولة عبر تمكينها جميع المستخدمين من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية تلبي تطلعاتهم على نحو سلس وآمن.

وأضاف آل مالك: وعلى صعيد النتائج المالية، فقد أسهم التنفيذ الدقيق والمدروس لاستراتيجية أعمالنا في تسجيل أداء استثنائي في عام 2024، حيث حققنا إيرادات قوية ومستوى قياسياً في صافي الربح، وبناءً على هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بواقع 34 فلساً للسهم الواحد.

مما يرفع الأرباح الموزعة عن العام بأكمله إلى 54 فلساً للسهم الواحد، وهو ما يمثل أعلى توزيعات أرباح في تاريخ شركة دو. وتظل توقعاتنا لأداء عملياتنا في المستقبل إيجابية.

حيث نواصل التركيز على تسريع وتيرة تحولنا، واعتماد أحدث التقنيات الناشئة، وتعزيز مكانتنا في مجال خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتلبية المتطلبات المتطورة في السوق.

محطة مهمة

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة: شكّل عام 2024 لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة محطة مهمة واستثنائية بكل المقاييس، حيث سجلنا أداءً مالياً قياسياً وحققنا إنجازات تشغيلية واستراتيجية لافتة في رحلتنا نحو المستقبل الرقمي.

كما تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها كمزود رائد في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، من خلال تركيزها المستمر على دفع حدود الابتكار عبر طرح خدمات متطورة وخلق مسارات جديدة للإيرادات، فضلاً عن تحسين البنية التحتية لشبكاتنا، وتعزيز استراتيجيتنا الرقمية الهادفة إلى توفير تجارب استثنائية لمختلف فئات عملائنا.

وأضاف: شهد 2024 تصنيف (دو) كثالث أقوى علامة تجارية في دولة الإمارات من قبل براند فاينانس، ما يعكس حضورنا القوي ومكانتنا المتميزة في السوق، ويشكل دليلاً على الثقة التي نحظى بها من جانب عملائنا.

ويعود الفضل في تحقيق هذه النتائج المتميزة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الإدارة العليا للشركة والتفاني المستمر من جانب فرقنا وموظفينا عبر جميع الأقسام، ونتطلع خلال العام القادم والسنوات المقبلة إلى مواصلة دفع عجلة التحول الرقمي وتنويع مصادر إيراداتنا، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لشبكاتنا وتوسيع نطاق شراكاتنا، بما يضمن لنا تعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية وتعزيز النمو المربح وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا.

قاعدة المشتركين

ونمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك في الربع الرابع 4.2% على أساس سنوي إلى 8.9 ملايين مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد 600 ألف مشترك جديد في الربع الرابع.

كما نمت قاعدة عملاء الدفع الآجل بنسبة 10.0% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليون مشترك بفضل المبادرات التجارية والخدمات والعروض الجاذبة التي طرحتها الشركة لعملائها من المؤسسات مثل الباقات غير المحدودة المصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة وباقات خدمات الدفع الآجل الجديدة للعملاء من المؤسسات الكبيرة.

ونمت قاعدة عملاء الدفع المسبق 2.9% على أساس سنوي إلى 7.1 ملايين مشترك، وشهدت قاعدة عملاء الهاتف الثابت نمواً قوياً 12.8% إلى 682 ألف مشترك.

حيث بلغ صافي المشتركين الجدد 27 ألف مشترك في الربع الرابع، ما يرفع إجمالي المشتركين الجدد على مدار الاثني عشر شهراً الماضية إلى 78 ألف مشترك.