المنصوري: ملتزمون بتحقيق رؤية محمد بن راشد وتعزيز تنافسية شركات دبي محلياً وعالمياً

عقد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، اجتماعاً مع معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس الإدارة السابق لغرف دبي، حيث جرى بحث الدور المتجدد لغرف دبي في دعم مسيرة دبي الاقتصادية.

وتوجه الغرير بالتهنئة للمنصوري على الثقة الغالية، التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرباً عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح.

وأشاد المنصوري بالجهود المتميزة، التي بذلها الغرير خلال فترة رئاسته غرف دبي، لتنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والارتقاء بدور الغرف في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً عالمياً للتجارة والاستثمار.

وقال المنصوري: «تلتزم غرف دبي بمواصلة العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسيته محلياً وعالمياً وخدمة المستثمرين لتنمية أعمالهم، وذلك بما ينسجم مع الخطط الاقتصادية للإمارة، لتكون بذلك غرف دبي محركاً رئيسياً للتنمية».

وأضاف: «نحرص على الارتقاء بالبيئة الاستثمارية في دبي، لتعزيز صدارة الإمارة لمراكز المال والأعمال، وانطلاقاً من تمثيلها لصوت القطاع الخاص تستمر غرف دبي بتكثيف الجهود لدعم مصالح مجتمع الأعمال، والمساهمة بفعالية في رفد نمو كل القطاعات الاقتصادية».