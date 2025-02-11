رأس الخيمة تستضيف مؤتمراً لمنظمي حفلات الزفاف

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن استضافة الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر «إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف»، خلال في الفترة من 26 إلى 28 فبراير.

ويجمع الحدث أكثر من 400 من قادة قطاع حفلات الزفاف الفاخرة، إلى جانب أكثر من 100 من أبرز العارضين بحضور مشاركين من 80 دولة، في تجربة فريدة تمتد على مدار ثلاثة أيام حافلة بالفعاليات.

ويقدم فرصة للقاءات تجارية بين الشركات، وورش عمل تفاعلية، وجلسات نقاشية مع خبراء القطاع، وكلمات ملهمة، يلقيها رواد الصناعة، وتفخر هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بكونها المضيف الرسمي مرة أخرى لمؤتمر «إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف» 2025، في أعقاب النجاح الباهر، الذي حققته النسخة السابقة من هذا الحدث العالمي المرموق.

والذي استضافته الإمارة في عام 2023، حيث يؤكد هذا الإنجاز مكانة رأس الخيمة واحدة من أكثر الوجهات العالمية حيوية وجاذبية.

وتعد الإمارة من الوجهات الأكثر جذباً لإقامة حفلات الزفاف الفاخرة، خاصة مع تزايد توجه المقبلين على الزواج بالأخص من الهند نحو إقامة حفلات الزفاف بالخارج، مستفيدين من قرب الإمارات، وسهولة الحصول على تأشيرات الدخول إلى الدولة.

وقال إياد راسبيه، نائب الرئيس لتطوير سياحة الوجهة في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: استضافة الدورة الثانية من مؤتمر «إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف» يمثل إنجازاً بارزاً، يعزز مكانة الإمارة إحدى أهم الوجهات العالمية في هذا المجال، وتتمتع رأس الخيمة بمكانة فريدة تؤهلها لتكون «وجهة المستقبل»، حيث توفر تجربة متكاملة، تجمع بين الابتكار والأصالة لمحترفي تنظيم حفلات الزفاف.