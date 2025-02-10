أحمد بن سعيد يفتتح معرضي «صيانة وتصميم الطائرات»

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم فعاليات معرضي الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات لعام 2025.

يستمر الحدث على مدار يومين جامعاً تحت مظلته قادة وصنّاع القرار في سلسلة توريد قطاع الطيران العالمي.

ومع تنامي الطلب على السفر الجوي ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة، يتركز الاهتمام على برامج تحديث الطائرات وخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد، مما يعكس النمو القوي الذي يشهده القطاع.

يشارك في المعرض أكثر من 250 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم تستعرض أحدث التقنيات والابتكارات وتبحث فرص التعاون وتطوير استراتيجيات تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاعي الصيانة والتصميم الداخلي للطائرات.

وشهد اليوم الأول من الفعالية سلسلة من الإعلانات والاتفاقيات البارزة حيث كشفت شركة جنرال إلكتريك للطيران عن استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في منشأتيها لخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد في الشرق الأوسط، فيما أعلنت شركة "إف إل تكنيكس" عن خططها لتوسيع عملياتها في دولة الإمارات من خلال إطلاق محطة جديدة للصيانة في مطار آل مكتوم الدولي.

وكشفت شركة إيرباص من جانبها عن توقعاتها لخدمات الطيران في الشرق الأوسط للفترة 2024-2043، مشيرةً إلى أن خدمات الطيران التجاري ستتجه بشكل متزايد نحو العمليات الرقمية والمتصلة ومن المتوقع أن يصل الطلب على الخدمات إلى 32 مليار دولار عالمياً بحلول عام 2043، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.5% على مدى 20 عاماً، مع تصدّر الشرق الأوسط قائمة المناطق الأسرع نمواً في هذا المجال.

واستضافت منصة "جو لايف ثياتر" جلسات حوارية بمشاركة خبراء عالميين لمناقشة أبرز القضايا التي تهم القطاع.

وتتواصل فعاليات معرضي الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات غداً في مركز دبي التجاري العالمي، مع المزيد من الجلسات الحوارية والعروض التفاعلية التي تسلط الضوء على أحدث الابتكارات وأوجه التعاون في القطاع.