مفاجآت صيف دبي تتواصل بأفضل العروض الترفيهية وصفقات التسوق

تتواصل العروض الترفيهية وتجارب التسوق الاستثنائية ضمن مفاجآت صيف دبي 2025 حيث تقدم المحلات التجارية ومراكز التسوق الأسواق المفتوحة باقة من أفضل الصفقات والتنزيلات على عدد كبير من السلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والملابس والعطور ومستحضرات التجميل والأحذية والمنتجات الجلدية، حيث تستمر العروض حتى 31 أغسطس.

وتقدم مفاجآت صيف دبي في دورتها 28 تجربة تسوق استثنائية خلال موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى مع عودة الصفقات اليومية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 18 يوليو، حيث تقدم أبرز العلامات التجارية خصومات مذهلة لمدة يوم واحد فقط في جميع فروعها من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية.

عروض حصرية

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض حصرية وتخفيضات مذهلة تصل إلى 90 % لفترة محدودة على العلامات التجارية المفضلة في مجالات الأزياء، والجمال، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية، وغيرها.

ويمكن لعشاق التسوق التوجه إلى متجر يو إس بولو أسن في سيتي سنتر ديرة، اليوم، والاستمتاع بعرض اشترِ قطعة واحصل على قطعتين مجاناً على مختلف المنتجات المعروضة، من قمصان البولو الكلاسيكية، إلى ملابس الصيف المريحة لإطلالة رائعة بأفضل الأسعار.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا العام الدورة الأكبر والأكثر تميزاً من المفاجآت، والتي تقدم صيفاً ممتعاً للجميع، مع آلاف الأنشطة والعروض الممتعة على مدى 66 يوماً تتواصل فيها العروض الترويجية والحصرية والجديدة، إضافة إلى مكافآت لا حصر لها، وفعاليات مميزة داخل مراكز التسوق، وسحوبات كبرى، وتخفيضات مذهلة، ومأكولات شهية، وضيافة عالمية المستوى، وترفيه عائلي، مع جدول فعاليات حافل يشمل مزيجاً من التجارب الجديدة.