طيران الإمارات تستثمر في تقنيات الصيانة التنبؤية الرقمية من إيرباص لتعزيز كفاءة أسطولها

وقّعت طيران الإمارات اتفاقية مع شركة إيرباص لتنفيذ نظام Skywise Fleet Performance+ المتقدم لصيانة الطائرات التنبؤية ومراقبة صحة الأسطول، بالإضافة إلى منصة التحليلات Core X3، وذلك في إطار التزام الناقلة بالتميز التشغيلي والسلامة من خلال الإدارة الاستراتيجية للأسطول.

وقع الاتفاقية أحمد صفا، رئيس قسم الهندسة والصيانة في طيران الإمارات، ولوران نيجري نائب الرئيس لخدمات العملاء في إيرباص أفريقيا والشرق الأوسط.

وسيسهم اعتماد هذا النظام المتطور من إيرباص في تعزيز موثوقية تشغيل الطائرات، مع تمكين اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على البيانات لأسطول طيران الإمارات من طائرات A380 وA350، ومن خلال القدرات المتقدمة للمنصة، سيتمكن فريق الهندسة في طيران الإمارات من مراقبة أداء الطائرات وحالتها في الوقت الفعلي، وتحديد المشكلات المحتملة أثناء الرحلة، واتخاذ قرارات الصيانة اللازمة خلال فترات التوقف بين الرحلات.

وقال أحمد صفا، رئيس قسم الهندسة والصيانة في طيران الإمارات: "تُعتبر طيران الإمارات من بين الشركات الرائدة في كفاءة التشغيل والتميز في الخدمة، ومن هذا المنطلق، نسعى دائماً على تبني أحدث التقنيات التي تعزز موثوقية العمليات، ودقة المواعيد، والحد من فترات التوقف غير المخطط لها، مما يضمن تشغيل أسطولنا وفق أعلى المعايير العالمية، ويساهم في الارتقاء بتجربة العملاء. ويُعد اعتماد نظامSkywise Fleet Performance+ من إيرباص خطوة متقدمة في دعم أسطول طائراتنا الإيرباص، والاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية لتحويل عمليات الصيانة التقليدية إلى عمليات دقيقة وسلسة، تعزز الكفاءة التشغيلية وتضمن الاستخدام الأمثل لأسطولنا في الأجواء".

وقال لوران نيجري، نائب الرئيس لخدمات العملاء في أفريقيا والشرق الأوسط في إيرباص: "نفخر بتعزيز تعاوننا مع طيران الإمارات من خلال تنفيذ هذه الأنظمة المتطورة والتي من شأنها أن تعزز أداء الأسطول وموثوقيته، وتقلل من وقت التوقف عن العمل، وتدعم الكفاءة التشغيلية التي سيستفيد منها الركاب أيضاً".

يتميز نظام Skywise Fleet Performance Plus بقدرته على المراقبة التلقائية قبل الإقلاع لدرجات حرارة المقصورة والعمليات والأنظمة الأساسية، مدعوماً بتحليلات متقدمة. كما يدمج النظام بيانات نظام مراقبة حالة الطائرات (ACMS) لرصد أداء الطائرات بشكل دقيق، ويوفر تشخيصات تنبؤية مع تنبيهات وحلول آنية، إلى جانب تقديم رؤى شاملة عن حالة أسطول طائرات الإمارات الإيرباص A380، وA350.

وسيساهم دمج منصة التحليلات Core X3 في تمكين فرق الهندسة من إدارة كميات هائلة من البيانات، وربط الأنظمة المختلفة بمصدر موحد للمعلومات الدقيقة والمحدّثة لحظياً، عبر واجهة مستخدم متطورة تسهّل الاستخدام من قبل الفرق المختلفة.

وتعتمد فرق المركز الهندسي لطيران الإمارات على التحليلات الجوية والرؤى التشغيلية لتعزيز الجاهزية التشغيلية للأسطول وتحقيق كفاءة التكاليف والشبكة. وتوظف الناقلة حالياً أحدث التقنيات الرقمية لتسريع تحسينات عمليات الصيانة، إلى جانب تقنيات الصيانة التنبؤية والتشخيصية المتطورة. ويجري العمل حالياً على توظيف الطائرات المسيّرة (الدرون) في عمليات فحص الطائرات، كما تستكشف الفرق تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز في مهام الصيانة المستقبلية.

ويُعد مركز طيران الإمارات الهندسي واحداً من أكثر منشآت صيانة الطائرات تطوراً من الناحية التكنولوجية على مستوى العالم، حيث يدعم أكبر أسطول من طائرات بوينج 777 وإيرباص A380، ويتولى الفريق جميع جوانب الصيانة والهندسة والجودة والتخطيط والخدمات اللوجستية الخاصة بالناقلة.

يعمل مركز طيران الإمارات الهندسي من منشأة ضخمة تمتد على مساحة 400,000 متر مربع في مطار دبي الدولي، وتضم 12 حظيرة طائرات تُعد من بين أكبر الهياكل غير المدعّمة في الشرق الأوسط.

وفي عام 2023، أعلنت طيران الإمارات عن استثمار بقيمة 950 مليون دولار أمريكي لإنشاء مرفق هندسي جديد فائق الحداثة في مطار آل مكتوم الدولي (بي ورلد سنترال)، والذي سيمتد على مساحة مليون متر مربع، ليصبح الأكبر والأكثر تقدماً من نوعه على مستوى الناقلات الجوية. وسيساهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية للطيران في دبي، حيث تم تصميمه خصيصاً لدعم أسطول طيران الإمارات ومتطلباته التشغيلية حتى العام 2040 وما بعده، كما سيشكل مركز تميز لخدمات الهندسة والصيانة التجارية في الشرق الأوسط، مع إمكانية توفير طاقة استيعابية إضافية لخدمة الناقلات الآخرى.