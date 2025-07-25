11 % نمو الإيرادات والأرباح التشغيلية النصفية لـ «إي إس جي ستاليونز الإمارات»

أعلنت إي إس جي ستاليونز الإمارات (ADX: ESG)، وهي مجموعة تنشط في قطاعات تمتد من حلول القوى العاملة، والتطوير العقاري، والتصميم الداخلي والتصنيع، إلى الزراعة وتنسيق المناظر الطبيعية، والتابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، عن نتائجها المالية للنصف الأول محققة نمواً 11 % على أساس سنوي في الإيرادات إلى 709.99 ملايين درهم مقارنة بالنصف الأول من 2024.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الضريبة 11 % على أساس سنوي إلى 131.77 مليون درهم، ما يعكس الزخم المستمر للمجموعة وكفاءتها التشغيلية المتزايدة.

وحافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 7 % مقارنة بنهاية ديسمبر 2024 إلى 2.674 مليار درهم، وارتفعت القيمة الدفترية للسهم إلى 10.70 دراهم.

مسار إيجابي

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي: «تعكس نتائج هذا الربع استمرار المسار الإيجابي للمجموعة، وتعزز موقعها كداعم موثوق ومتجدد للقطاعات التي تغطيها. نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيات نمو فعالة تركز على الابتكار، وتمكين فرق العمل، وتوسيع نطاق أعمالنا محلياً وإقليمياً».

التوسّع المدروس

وأضاف كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نواصل ترجمة رؤيتنا إلى إنجازات ملموسة من خلال التوسّع المدروس، وتعزيز التكامل بين شركاتنا، والاستثمار في قدراتنا التشغيلية والإنتاجية. هذه المبادرات تدعم طموحاتنا للنمو المستدام، وتعزز جاهزيتنا للاستفادة من الفرص المستقبلية في الأسواق التي نخدمها».

وشهد النصف الأول من هذا العام عدداً من المبادرات الاستراتيجية التي تعكس رؤية المجموعة طويلة المدى، بما في ذلك إطلاق منصة جديدة تضم شركات متخصصة في التطوير العقاري، وإبرام شراكات استراتيجية لمشاريع سكنية متميزة، إلى جانب تعزيز الحضور الإقليمي من خلال افتتاح فروع جديدة، وتوسيع القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الخليجية.