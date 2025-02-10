معرضا صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والتصميم الداخلي اليوم بدبي

تنطلق، اليوم، الدورة الأكبر على الإطلاق من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور مجموعة من القادة العالميين في سلسلة توريد قطاع الطيران.

وتجمع الفعالية أكثر من 260 جهة عارضة، وما يزيد على 100 شركة خطوط جوية، وأكثر من 60 جهة مشترية ضمن برنامج المشترين الحصري، بالإضافة إلى أكثر من 50 متحدثاً من قادة القطاع، يناقشون التقنيات المتطورة والتوجهات والحلول التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطيران التجاري في المنطقة، وتستمر الفعالية اليوم وغداً.

ومن المتوقع حضور أكثر من 7,000 زائر من مختلف أنحاء العالم للفعاليتين، بالإضافة إلى منصة جو لايف ثياتر، التي تستضيف جلسات حوارية مع نخبة من الخبراء. ويستضيف معرض التصميم الداخلي للطائرات، أكبر تجمع لشركات تصميم مقصورات الطائرات بالشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مجموعة من الجهات العارضة، التي تستعرض التحسينات على تجربة الركاب ومقصورات الطائرات الداخلية، والابتكارات التكنولوجية على متن الرحلات.