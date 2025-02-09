غرف دبي.. ريادة في تحفيز النمو وتعزيز بيئة الأعمال

واصلت غرف دبي خلال عام 2024 تحقيق إنجازات استثنائية، أسهمت في تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم بيئة الأعمال، عبر ابتكار حلول جديدة وفعالة، تخدم كل القطاعات التجارية والصناعية، بما يتواكب مع استراتيجيتها المحفزة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية ( D33 )، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033 ، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وشكل الأداء الاستثنائي، الذي حققته الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وهي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وغرفة دبي العالمية، خلال العام الماضي انعكاساً لرؤية القيادة الرشيدة، التي وفرت بيئة أعمال تشجع على الابتكار والتطور عبر استشراف المستقبل، وتحفيز النمو المستدام للقطاع الخاص، من خلال رعاية مصالح مجتمع الأعمال، وبناء فرص واعدة للمستثمرين والشركات بالإمارة في الأسواق المحلية والعالمية.