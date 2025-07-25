«أملاك للتمويل» تعلن السداد الكامل والمبكر للتسهيلات المستحقة للممولين

ومنذ إعادة الهيكلة الأولية بموجب اتفاقية الشروط المشتركة في 2014 نجحت أملاك في تسوية التزاماتها البالغة 10.2 مليارات درهم مع إجمالي 29 ممولاً، واعتباراً من الأمس أوفت أملاك بالتزاماتها المالية بشكل كامل ونهائي.
والتي كان من المقرر تسويتها تعاقدياً بحلول أكتوبر 2026، حيث دفعت إجمالي المبلغ المتبقي وقدره 898 مليون درهم إلى الممولين الستة المتبقين، وتعتبر هذه الخطوة محورية تجاه عملية التخارج الرسمية من اتفاقية الشروط المشتركة.
وكان لهذه الجهود دور كبير وأساسي في تحقيق هذا الإنجاز المهم.، وتعزز هذا الإنجاز من خلال سلسلة من الخطوات الاستراتيجية، بما في ذلك بيع بعض الأراضي المملوكة للشركة، والتي تتماشى مع رؤية الشركة طويلة الأجل، وأسهمت في السداد المبكر للمولين.
ومع التركيز على الابتكار، الكفاءة التشغيلية، والاستقرار المالي، تواصل شركة أملاك التزامها بدفع عجلة النمو المستدام، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها وأصحاب المصلحة، ويمثل هذا الإنجاز انطلاقة نحو مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة الشركة».