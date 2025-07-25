«أملاك للتمويل» تعلن السداد الكامل والمبكر للتسهيلات المستحقة للممولين

أعلنت شركة أملاك للتمويل، أمس، سدادها المبكر والكامل للتسهيلات المستحقة للممولين، في خطوة مهمة تؤكد التزامها وانضباطها المالي ورؤيتها الاستراتيجية.

ومنذ إعادة الهيكلة الأولية بموجب اتفاقية الشروط المشتركة في 2014 نجحت أملاك في تسوية التزاماتها البالغة 10.2 مليارات درهم مع إجمالي 29 ممولاً، واعتباراً من الأمس أوفت أملاك بالتزاماتها المالية بشكل كامل ونهائي.

والتي كان من المقرر تسويتها تعاقدياً بحلول أكتوبر 2026، حيث دفعت إجمالي المبلغ المتبقي وقدره 898 مليون درهم إلى الممولين الستة المتبقين، وتعتبر هذه الخطوة محورية تجاه عملية التخارج الرسمية من اتفاقية الشروط المشتركة.

وكانت تسوية التسهيلات المالية خلال السنوات الماضية من أبرز التحديات، التي واجهت الشركة، وقد بذل مجلس الإدارة والفريق الإداري بالشركة جهوداً كبيرة في هذا السياق، تمثلت في التواصل الفعال مع الممولين وتسوية الالتزامات.

وكان لهذه الجهود دور كبير وأساسي في تحقيق هذا الإنجاز المهم.، وتعزز هذا الإنجاز من خلال سلسلة من الخطوات الاستراتيجية، بما في ذلك بيع بعض الأراضي المملوكة للشركة، والتي تتماشى مع رؤية الشركة طويلة الأجل، وأسهمت في السداد المبكر للمولين.

وقال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة «أملاك للتمويل»: «يمثل نجاحنا في السداد المبكر والإيفاء بالتزاماتنا المالية قبل الموعد المحدد لحظة محورية في مسيرة «أملاك»، وهذا الإنجاز لا يؤكد فقط التزامنا بإطار مالي قوي، بل يعكس أيضاً التزامنا بالوفاء بوعودنا، بما يمكننا من المضي قدماً في رحلة أعمالنا التحويلية بعزيمة متجددة».

وأضاف: «نتبع مساراً استراتيجياً لا يقتصر فقط على تعزيز وضعنا المالي، بل يتيح لنا أيضاً التركيز على فرص تمكننا من تحقيق النمو، ويمثل هذا المسار خطوة مهمة للمضي قدماً في مسيرة تحولنا إلى شركة أكثر مرونة وتركيزاً».

ومع التركيز على الابتكار، الكفاءة التشغيلية، والاستقرار المالي، تواصل شركة أملاك التزامها بدفع عجلة النمو المستدام، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها وأصحاب المصلحة، ويمثل هذا الإنجاز انطلاقة نحو مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة الشركة».