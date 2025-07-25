مجموعة «e7» تعلن إعادة هيكلة استراتيجية لرأس المال

أعلنت مجموعة «e7» المزود لحلول الهوية، والتعبئة والتغليف، وخدمات الطباعة، والخدمات اللوجستية والحلول التعليمية، أمس، موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة بقيمة 800 مليون درهم، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية لإعادة هيكلة رأس مالها بهدف تعزيز العوائد المقدمة للمساهمين.

ويأتي قرار إعادة جزء كبير من السيولة النقدية إلى المساهمين عبر توزيعات الأرباح الخاصة بعد مراجعة دقيقة وشاملة للسوق بحثاً عن فرص جذابة ومجزية للنمو غير العضوي.

وذلك تماشياً مع الأولويات الاستراتيجية للمجموعة. وقد خلص مجلس إدارة المجموعة بعد هذا التحليل الشامل، إلى أن الاستخدام الأمثل لفائض رأس المال سيكون بإعادة مبلغ 800 مليون درهم مباشرة إلى المساهمين من خلال توزيع أرباح نقدية خاصة.

علاوة على ذلك، التزام مجلس الإدارة بدفع أرباح سنوية بقيمة 10 فلسات على الأقل للسهم الواحد على مدار السنوات الثلاث المقبلة (2025 - 2027). كما ستقدم مجموعة «e7» عرضاً طوعياً لإعادة شراء الضمانات القائمة بقيمة 2.40 درهم للضمان الواحد.