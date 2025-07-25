30 % نمو عدد شركات الخدمات الماليةفي «أبوظبي العالمي» 2024

أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، تقريرها السنوي لعام 2024، مستعرضةً أبرز إنجازاتها التنظيمية، ومؤكدةً التزامها بتوفير بيئة تنظيمية عالمية المستوى للخدمات المالية.

وكان 2024 عاماً آخر من النمو المتواصل لقطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، حيث ارتفع عدد شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية بنسبة 30 %، ليصل إلى 272 شركة، مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة سنوية تُسجَّل حتى الآن.

وظل الابتكار محور تركيز رئيساً لسلطة تنظيم الخدمات المالية في عام 2024، لا سيما في مجال الأصول الرقمية، حيث طرحت إطاراً تنظيمياً مخصصاً للعملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية، وهي فئة محددة في العملات المستقرة.

ويضع النظام الجديد معايير واضحة لجودة الاحتياطيات والحوكمة، وحقوق الاسترداد، لضمان حماية مستخدمي العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية.

ومن خلال تصنيف إصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية، كنشاط مالي منظم، عززت سلطة تنظيم الخدمات المالية إطارها الخاص بالأصول الرقمية، مرسخةً مكانة أبوظبي العالمي مركزاً رائداً للابتكار المالي المسؤول.

تجدر الإشارة بشكل خاص إلى مقترحات تعزيز الإطار التنظيمي، من خلال زيادة التوافق مع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي تم تنفيذها لاحقاً.

وإلى جانب ذلك، تم إطلاق إطار الشامل للإبلاغ عن المخالفات على مستوى أبوظبي العالمي، بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة. وفي مجال الجرائم المالية، تعاونت سلطة تنظيم الخدمات المالية مع الهيئات والوزارات المعنية في الدولة، مساهمةً بدور فاعل، عبر تقديم مدخلات تقنية ساعدت في تعزيز فعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد ساهمت هذه الجهود إلى حد كبير في رفع اسم دولة الإمارات عن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2024.

وقد ساهمت هذه المبادرات التشريعية والتنظيمية وغيرها، في تعزيز المشهد التنظيمي، وضمان المرونة والشفافية والابتكار في أبوظبي العالمي. كما عملت سلطة تنظيم الخدمات المالية بشكل وثيق مع الشركاء المحليين والدوليين، لصياغة لوائح تنظيمية قوية.

وتعزيز التعاون عبر الحدود، ودعم أهداف السياسات الوطنية. وعززت سلطة تنظيم الخدمات المالية، الاستثمار بتنمية المواهب، بما في ذلك برنامج «الياه» المخصص للمواطنين الإماراتيين، والذي يجمع بين التدريب الفني وتنمية المهارات الشخصية والتوجيه المهني.