1.86 مليار أرباح نصفية قياسية لـ«الإمارات الإسلامي» بنمو 12 %

أعلن «الإمارات الإسلامي» عن أرباح قياسية 1.86 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بارتفاع 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق «الإمارات الإسلامي» أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، ما يعكس زخم النمو القوي.

كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 9 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.9 مليار درهم، ويرجع هذا النمو القوي إلى التوسع المستمر في تدفقات الدخل الممول وغير الممول على حد سواء.

وأكد البنك ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 24 % ليصل إلى 138 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين إلى 80 مليار درهم، بزيادة قدرها 13 % خلال النصف الأول من عام 2025.

وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 97.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 27 % خلال النصف الأول من عام 2025، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 65.5 % من إجمالي الودائع.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «حقق الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 19 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ هامش صافي الربح 3.74 %، في حين زاد الربح التشغيلي بنسبة 6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق».

وأضاف: «مع استمرار ازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يفخر الإمارات الإسلامي بلعب دور أساسي في مسيرة نمو هذه الدولة. وقد نجح المصرف في إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، والتي لاقت استحساناً وإقبالاً كبيراً من المستثمرين دولياً وإقليمياً».

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «استمر زخم النمو في الإمارات الإسلامي في النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الدخل 2.9 مليار درهم بزيادة قدرها 9 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول».

وارتفع إجمالي الأصول بشكل كبير بنسبة 24 % ليصل إلى 138 مليار درهم، في حين ارتفع التمويل المقدم للمتعاملين بنسبة 13 % إلى 80 مليار درهم. وأظهرت ودائع المتعاملين نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 27 % لتصل إلى 97.4 ملياراً.