«مِراس» تطلق مرحلة جديدة من مشروع «ند الشبا جاردنز»

أطلقت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، المرحلة الجديدة من مشروع تطوير «ند الشبا جاردنز»، لتضيف 201 فيلا ومنزل تاون هاوس إلى المجمع السكني.

وتتنوع الوحدات السكنية ضمن هذه المرحلة بين الفلل الواسعة المكونة من طابقين مع 4 أو 5 غرف نوم، والفلل الفاخرة التي تضم 6 و7 غرف نوم موزعة على طابقين، إضافة إلى منازل تاون هاوس من 3 غرف نوم.

وتتمتع الفلل بإطلالات على المناظر الطبيعية الخضراء لمشروع «ند الشبا جاردنز» وبحيراته. ويمكن لقاطني المشروع الاستمتاع بجمال الطبيعة في حديقة سنترال بارك، التي تضم العديد من التشكيلات المائية والمساحات المجتمعية، كما يضم المشروع مجموعة واسعة من المرافق المجتمعية المتاحة على مدار العام مع خيارات متنوعة للترفيه واللياقة البدنية والاسترخاء.

وفي المنطقة المجاورة للمشروع تم مؤخراً افتتاح «ندّ الشبا مول»، الذي يضم مجموعة متنوعة من المتاجر - بما في ذلك سوبر ماركت «ويتروز» - والمطاعم بالإضافة إلى روضة أطفال، ومركز للخدمات الصحية واللياقة البدنية.