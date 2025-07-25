«المركزي» و«ميركوري» يطلقان مشروعاً لتعزيز البنية التحتية لأسواق المال

أطلق مصرف الإمارات المركزي وشركة «ميركوري» مشروعاً مشتركاً لإنشاء شركة باسم «يونيتي لخدمات الأعمال» تهدف إلى دعم برنامج تحول البنية التحتية المالية الذي أطلقه المصرف المركزي.

ويسهم هذا المشروع -وفق بيان صحافي صادر عن المركزي أمس- في تعزيز كفاءة عمليات البنية التحتية للأسواق المالية الوطنية، بما يتوافق مع أعلى المعايير والممارسات العالمية.

ويجسد المشروع نموذجاً قوياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد التزام المصرف المركزي بالحفاظ على السيادة الوطنية على الأنظمة المالية الحيوية.

وأقيم حفل توقيع شهده معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، ومظفر خوخار، رئيس مجلس إدارة شركة «ميركوري»، وسيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة.

وقام بالتوقيع إبراهيم الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، ومظفر حامد، الرئيس التنفيذي لـ«ميركوري». وقال إبراهيم الزعابي: يعكس هذا المشروع الاستراتيجي طموحنا لبناء بنية تحتية للمدفوعات جاهزة للمستقبل.