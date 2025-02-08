«جمارك أبوظبي» تعزز التعاون والتكامل مع شركائها الاستراتيجيين

نظمت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ملتقى الشركاء تحت شعار «رحلتنا للمستقبل»، بهدف تعزيز التعاون والتكامل مع شركائها الاستراتيجيين من مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، واستعراض الخطط والرؤى المستقبلية للعمل الجمركي.

وأكد فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي، أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تمثل دعامة أساسية في مسيرة جمارك أبوظبي نحو ترسيخ ريادتها العالمية، لإيمانها بضرورتها في دعم الجهود التنموية وتحقيق قفزات نوعية، تعزز التنافسية عالميا.

واستعرض المهندس خالد المرزوقي، مدير إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي في جمارك أبوظبي أهداف الخطة الاستراتيجية 2024 - 2028 وحزمة المبادرات والمشاريع المستهدفة والتوجهات الرائدة، التي تأتي وفق أفضل الممارسات لرفع كفاءة العمليات التشغيلية.