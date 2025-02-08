تعاون «الإمارات لريادة الأعمال» و«كابستون» لدعم رواد الأعمال

أعلنت جمعية الإمارات لريادة الأعمال عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كابستون العقارية، وذلك خلال مراسم توقيع أقيمت في أبوظبي. بموجب الاتفاقية، تتعاون جمعية الإمارات لريادة الأعمال وشركة كابستون العقارية في مجموعة مبادرات داعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع العقارات لتطوير آليات دعم المشاريع الناشئة، وتوفير التسهيلات العقارية لرواد الأعمال، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز مهارات الريادة والاستثمار في القطاع العقاري.

وأكد علي الخوري، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، أن الجمعية تهدف إلى تأسيس شراكات واعدة وفعالة تسهم في دعم ريادة الأعمال الوطنية.

سعادة

وأعرب عن سعادته بتوسيع محفظة الشراكات التي تساند وتدعم رواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز الاقتصاد الوطني».

رحلة نجاح

وقال عامر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة شركة كابستون العقارية: «نحن في كابستون العقارية ملتزمون بدعم رواد الأعمال في رحلتهم نحو النجاح، ونسعى إلى توفير بيئة عمل متكاملة تساعدهم على تحقيق تطلعاتهم».