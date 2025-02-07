أحمد بن سعيد يتفقد مركز فلاي دبي الجديد لتدريب الطيارين

تفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي سير العمل في مركز فلاي دبي لتدريب الطيارين المتوقع افتتاح أبوابه خلال الأسابيع القادمة.

خلال زيارة سموه، قام بجولة في جهاز محاكاة الطيران الكامل (FFS) ومرافق التدريب. كما تضمنت الجولة زيارة لغرف الإحاطة والفصول الدراسية وغرف التدريب عالية التقنية القائمة على التكنولوجيا بالإضافة إلى أجهزة محاكاة الطيران الكامل من طراز بوينغ 737.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: "يسعدني أن أرى مركز فلاي دبي الجديد لتدريب الطيارين أصبح حقيقة واقعة اليوم. ويعد مركز تدريب الطيارين جزءاً حيوياً من استراتيجية نمو فلاي دبي ويعكس إلتزامها الثابت بالابتكار والكفاءة التشغيلية والتميز. سيساهم هذا الإستثمار في قدراتنا الداخلية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والتكلفة ودعم الطموحات المستقبلية مع إستمرار الناقلة في تنمية وحدات وبرامج تدريب الطيارين لتعزيز مكانة دبي كمحور عالمي للطيران".

يعد مركز تدريب الطيارين ومحاكاة الطيران الكامل الجديد الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات ويمتد على مساحة تصل إلى 38,000 قدم و يوفر سعة تزيد عن 43,000 ساعة تدريب سنوياً. كما أن التصميم المعماري للمبنى يوفر مرونة أكبر للتوسع في المستقبل. كما تم تركيب جهازي محاكاة الطيران الكامل ومن المقرر إضافة جهازين آخرين إلى المنشأة قبل نهاية العام 2026.

إن المرونة في جدول تدريب الطيارين في فلاي دبي وتوفر أجهزة الطيران التشبيهي عند الطلب تتيح التوسع الإضافي في قدرات التدريب لدى الناقلة بحيث توفر التدريب لشركات طيران أخرى في المستقبل.