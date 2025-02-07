دبي تستعد لاستضافة المؤتمر الدولي لتبريد المناطق 2025

اجتمع أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم خلال مشاركته في مؤتمر IDEA Campus Energy في الولايات المتحدة الأمريكية، مع روب ثورنتون، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، لمناقشة التحضيرات الخاصة باستضافة دبي للمؤتمر الدولي لتبريد المناطق 2025 للمرة الرابعة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل نجاح تنظيم الحدث، بالإضافة إلى تحديد العناوين الرئيسية لأجندة الفعاليات التي تواكب مستجدات صناعة تبريد المناطق، والتحديات التي تواجهها، وسبل التعامل معها، لضمان الحفاظ على المكانة الدولية للمؤتمر باعتباره المنصة الأبرز وأحد أهم المؤتمرات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

يُعدّ المؤتمر الدولي لتبريد المناطق منصة عالمية تجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة أحدث التطورات والتقنيات في قطاع تبريد المناطق، مما يسهم في تعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية على المستوى العالمي.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور"، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشغلي تبريد المناطق، العضو الفخري لمجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، على هامش مناقشة جاهزية "إمباور" لإستضافة الحدث الدولي، أن للمؤسسة سجل حافل في استضافة ذلك المؤتمر الدولي، حيث سبق لها تنظيمه بنجاح خلال الأعوام 2014 و 2016 و2018، ما يعكس مكانة الإمارة كمركز عالمي في قطاع تبريد المناطق ودورها الريادي في تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية.

وأكد أن استضافة دبي لهذا المؤتمر وللمرة الرابعة يُشير الى الدعم الكبير الذي توليه الإمارة لقطاع تبريد المناطق العالمي من منطلق إيمانها بأهمية هذا القطاع في المساهمة في تحقيق الإستدامة البيئية على الصعيد العالمي معبراً عن فخره بمواصلة التعاون مع الجمعية الدولية لطاقة المناطق على كافة الأصعدة.

يشتهر المؤتمر عالمياً بأنه منصة مهنية احترافية علمية وعملية للمختصين والخبراء والمسؤولين في مجال تبريد المناطق وتقنيات وتكنولوجيا وحلول ترشيد الطاقة وتوليد الطاقة المتجددة من مختلف أنحاء العالم. ومن المقرر انعقاد المؤتمر في ديسمبر من العام الجاري.