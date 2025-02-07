"حفيت للقطارات" توقع عقدين مع شركتين عالميتين لتُعزيز المنظومة اللوجستية وسلاسل الإمداد

وقعت حفيت للقطارات عقدين رئيسيين مع كبرى الشركات العالمية وهما شركة لارسون وتوبرو "L&T" وشركة باور تشاينا، لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان والمجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية CRRC، لتوريد أسطول عربات الشحن.

يعد هذا العقدان خطوة مهمة على طريق تنفيذ مشروع الربط بالسكك الحديدية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ويسهمان بشكل كبير في تعزيز قدرة النقل الفعّال والمستدام في المنطقة، ما يضمن تسهيل مرور حركة البضائع ذات السعة العالية وتحقيق كفاءة لوجستية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.

يشمل العقد الموقع بين حفيت للقطارات وشركة لارسون وتوبرو وشركة باور تشاينا تصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في البريمي وصحار وسيتم تصميم هذه المرافق اللوجستية لتتعامل بكفاءة عالية وفق أفضل معايير الخدمة في مناولة مختلف الشحنات كالمواد السائبة، والحاويات والشحنات غير المعبأة، كما سيتم تجهيز محطة صحار لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح للقطارات وعربات الشحن، ما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية طويلة المدى والربط اللوجستي الفعال بين مراكز التصنيع والأسواق العالمية.

ومن المنتظر أن تشمل منشأة صحار مرافق لصيانة القاطرات والعربات، مما يضمن موثوقية الأصول على المدى الطويل، وتحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز مرونة الشبكة، ما يدعم دور سلطنة عُمان مركزا محوريا في ممرات التجارة العالمية.

ويهدف العقد الموقع بين حفيت للقطارات والمجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية CRRC، إلى تصميم وتوريد أسطول من عربات الشحن عالية الأداء لتمكين حركة الشحن لمختلف الأنواع من البضائع والحاويات عبر شبكة حفيت للقطارات وتعكس هذه الشراكة الالتزام بالابتكار والتميز والتطوير المستدام في قطاع النقل بالسكك الحديدية.

يأتي هذان العقدان استكمالاً لبرنامج تطوير شبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات حيث قامت "حفيت للقطارات" سابقاً بالإعلان عن ترسية مجموعة من العقود الرئيسية، تشمل عقود الأعمال المدنية وعقد أعمال الأنظمة والإشارة والتحكم، وعقد توريد أسطول القاطرات، وعقد مقيّم السلامة المستقل، تماشياً مع التقدم المستمر في تنفيذ مختلف مكونات المشروع، لتواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها لتطوير شبكة السكك الحديدية، بما يضمن التنفيذ المتناسق لعناصر البنية التحتية للسكة الحديدية بهدف تعظيم الكفاءة وقابلية التوسع.

وقال أحمد بن علي البلوشي، عضو مجلس إدارة حفيت للقطارات والرئيس التنفيذي لأسـياد للحوض الجاف وخدمات البنى التحتية إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يأتي استكمالاً لبقية الأعمال المرتبطة بمشروع السكك الحديدية الطموح وتعزيز إمكانياته الفنية والتجارية، والربط الفعال بين الصناعات والمنتجات المحلية والأسواق الإقليمية، كما تهدف إلى تعزيز الربط اللوجستي بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية شبكتنا اللوجستية المتكاملة، مما يسهم بشكل فعّال في دفع النمو الاقتصادي و إيجاد الفرص التجارية في كلا البلدين الشقيقين.

من جهته، قال أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات إن توقيع هذه الاتفاقيات خطوة محورية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ونهدف من خلال هذه الاتفاقيات الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة البلدين بوصفهما مركزين رئيسيين للتجارة والخدمات اللوجستية، وتعزيز التنوع الاقتصادي، والاستثمار عبر الحدود ومن خلال المشروع المشترك والطموح بين البلدين والذي يتوافق مع الأولويات والتوجهات الاقتصادية والوطنية في البلدين، ومع الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير المشروع، ستسهم الشبكة المشتركة في فتح طرق تجارية جديدة وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد في البلدين، وتوفير فرص مجزية للشركات والأفراد وبالتالي دعم النمو الاقتصادي في البلدين.