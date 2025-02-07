«الشارقة الوطنية للسفريات والسياحة» تجدد الشراكة الاستراتيجية مع «طيران الإمارات»

أعلنت «وكالة الشارقة الوطنية للسفريات والسياحة»، تجديد اتفاقية «وكيل المبيعات العامة» التي وقعتها مع «طيران الإمارات».

وقع الاتفاقية خالد بالجافلة، نائب رئيس العمليات التجارية لدولة الإمارات وسلطنة عمان في طيران الإمارات، والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس «وكالة الشارقة الوطنية للسفريات والسياحة» و«مسافر دوت كوم» بحضور نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية بطيران الإمارات، عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية للمنطقة الوسطى، ساشين غادويا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مسافر دوت كوم» و الرئيس التنفيذي لمجموعة «وكالة الشارقة الوطنية للسفريات والسياحة».

ويشكل تجديد الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون الوثيق طويل الأمد بين الطرفين لتقديم حلول مبتكرة لخدمات السفر التي تركز على العملاء في الشارقة.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني: «يسرنا تجديد شراكتنا مع طيران الإمارات، وتعزيز التزامنا المشترك بالتميز في خدمات السفر، ونتطلع معاً إلى تقديم تجارب سفر عالية الجودة تلبي احتياجات عملائنا».

ويؤكد تجديد الشراكة الدور الحصري لـ«وكالة الشارقة الوطنية للسفريات والسياحة» كـ«وكيل المبيعات العامة» لـ«طيران الإمارات» في الشارقة، ويعزز الشراكة بين الجانبين، وجسدت التزام الطرفين بالاستفادة من خبراتهما المشتركة لتوفير حلول مبتكرة، تلبي الاحتياجات المتنوعة للمسافرين في جميع أنحاء المنطقة.