«سكاي واردز طيران الإمارات» تعزز شراكتها مع ولاء أكور «ALL»

كشف برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»؛ برنامج مكافآت الولاء الحائز على العديد من الجوائز، التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي، عن تعزيز تعاونه مع برنامج ولاء أكور «ALL»، ومنصة الحجز الخاصة به، الحائز جوائز عدة، للارتقاء بشراكتهما إلى آفاق جديدة، ما يتيح للأعضاء مزيداً من المزايا، وفرصاً متميزة، لزيادة مكافآتهم عبر عمليات تحويل سلسة للنقاط.

وأصبح بإمكان أعضاء كلا البرنامجين تحويل أميال سكاي واردز إلى نقاط المكافأة من «ALL»، ما يتيح لهم تجارب استثنائية في أكثر من 5600 فندق، ضمن أكثر من 45 علامة تجارية تابعة لأكور، بالإضافة إلى أكثر من 5,000 تجربة بلا حدود «Limitless Experiences».

ويمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات تحويل 4000 ميل سكاي واردز إلى 1000 نقطة مكافأة من «ALL»، والتي يمكن استبدالها بإقامات فندقية، وتجارب طعام استثنائية، أو تجارب حصرية على موقع ALL.com.