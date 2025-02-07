«سند» ترسّخ التعاون مع «إيرو سيل» في خدمات الطيران

أعلنت «إيرو سيل» AerSale المتخصصة في تزويد منتجات وخدمات الطيران عن استحواذها على حزمة كبيرة من قطع الغيار من مجموعة «سند»، الشركة العالمية المتخصصة في هندسة الطيران وحلول التمويل والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار.

وتشمل الصفقة مكونات عالية الطلب لطائرات من أبرز الطرازات، بما في ذلك 737NG، وإيرباص A320، وA330/340، وبوينج 777، وإمبراير إي-جت، إضافة إلى مجموعة أدوات التغيير السريع للمحركات.

ويتضمن المخزون أيضاً مجموعة معدات هبوط محسّنة لطائرة إيرباص A330، تشمل ميزة التتبع الدقيق للمكونات، ما يتيح لعملاء AerSale الوصول إلى دعم متواصل يلبي احتياجاتهم.

ويعزز الاستحواذ الاستراتيجي قدرة AerSale على تلبية الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائها العالميين، كما يدعم استراتيجية مجموعة «سند» الرامية إلى تعزيز الشراكات الصناعية، وتحسين محفظة مكوناتها المتنوعة لتحقيق نمو طويل الأجل. ويعكس تعاون AerSale ومجموعة «سند» رؤية مشتركة للاستفادة من الخبرات المتكاملة، وتوسيع حضورهما على نطاق عالمي.

وتعزز الشراكة قدرة AerSale على خدمة قاعدة عملاء متنوعة ومتنامية عالمياً، من خلال توسيع نطاق مخزونها، ليشمل قطع غيار عالية الجودة لطائرات تستخدم على نطاق واسع، وفي الوقت نفسه تواصل مجموعة «سند» تنفيذ استراتيجيتها الأساسية بتعزيز شراكاتها مع قادة القطاع، لتقديم حلول ذات قيمة مضافة.