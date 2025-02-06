«كاسكو» تكشف عن مشروع «ڨولنا» في منطقة الجداف

أعلنت شركة كاسكو للتطوير العقاري، بالتعاون مع شركة «إفيليوشنز»، عن الإطلاق الرسمي لمشروع «ڨولنا» في منطقة واجهة الجداف المائية، وهو ثالث مشاريعها السكنية في دبي. يأتي هذا بعد النجاح الكبير، الذي حققه مشروعا «أوندا» و«ڨال».

بدأت أعمال البناء في مشروع «ڨولنا»، ومن المتوقع تسليمه في الربع الثاني من عام 2026.

يقع مشروع «ڨولنا» في موقع استراتيجي على واجهة الجداف المائية، وهو برج سكني مكون من 11 طابقاً، يضم 65 وحدة سكنية مصممة بعناية، تتنوع بين استوديوهات بمساحات تصل إلى 912 قدماً مربعة، وشقق بغرفة نوم واحدة تصل إلى 1,480 قدماً مربعة، وشقق بغرفتي نوم تصل إلى 1,620 قدماً مربعة، بالإضافة إلى شقق بثلاث غرف نوم بمساحات تصل إلى 3,407 أقدام مربعة.

وقال مصطفى القيسي، رئيس مجلس إدارة كاسكو للتطوير العقاري: «اليوم نحتفل بإنجاز جديد مع إطلاق مشروع «ڨولنا»، ثالث مشاريعنا في دبي، وسيكون في منطقة واجهة الجداف المائية. يمثل هذا الحدث علامة فارقة تؤكد التزامنا المستمر بتقديم مساحات معيشية استثنائية، تجمع بين الابتكار والجماليات المعمارية. كل وحدة في «ڨولنا» صُممت بعناية فائقة، لتلبي تطلعات السكان العصريين، مما يضمن تجربة معيشية لا مثيل لها».

وقال عيسى عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة كاسكو للتطوير العقاري: «في كاسكو للتطوير العقاري نطمح إلى إنشاء مجتمعات حيوية تلهم أسلوب حياة عصرياً ومتطوراً. يمثل «ڨولنا» تجسيداً لرؤيتنا، حيث نجمع بين التصميم المبتكر والجودة الرفيعة، لضمان تجربة معيشية استثنائية للسكان».

وقال أدهم يونس، الرئيس التنفيذي لشركة إفيليوشنز - Evolutions: «تواصل شراكتنا القوية مع كاسكو للتطوير العقاري نموها، ويعكس إطلاق «ڨولنا»، ثاني مشاريعنا المشتركة، التزامنا المشترك بتقديم مشاريع سكنية عالية الجودة توفر قيمة استثمارية حقيقية. بعد النجاح الكبير لمشروع «ڨال»، الذي تم بيعه بالكامل في غضون أسبوعين من خلال فريق مبيعات إفيليوشنز، يأتي «ڨولنا» ليواصل هذا النجاح. بفضل موقعه المميز وخطة الدفع المرنة 40/60 يمثل «ڨولنا» فرصة استثمارية مثالية لأولئك الذين يبحثون عن منزل يجمع بين الراحة، الرفاهية، والقيمة المستدامة».