«مستر إيت» الأوروبية تطلق أول مشروع عقاري لها في دبي

أعلنت شركة مستر إيت، الشركة الأوروبية العاملة في مجال التطوير العقاري، عن إطلاق مشروع فيلا ديل ديفوس في جزر دبي، أول مشروعاتها السكنية في دولة الإمارات. ويعد هذا المشروع الأول من بين خمسة مشاريع تعتزم الشركة تنفيذها في الجزر، مع إجمالي حجم استثمار يبلغ نصف مليار درهم.

ويضم المشروع 108 وحدات سكنية وشقق بنتهاوس تتراوح بين وحدات من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم. وفي سياق تطوير هذا المشروع، تتعاون مستر إيت مع المصمم البريطاني الشهير توم ديكسون.

ومن المقرر أن يبدأ تشييد المشروع في الربع الأول من عام 2025، على أن يتم تسليمه في الربع الأول من عام 2027.

وقال إيميلز داوياتس، المدير في شركة مستر إيت للتطوير العقاري: «يمثل مشروع فيلا ديل ديفوس تتويجاً لسنوات من التخطيط والتصميم الدقيق. ونحن سعداء جداً بتقديم هذا المشروع الاستثنائي إلى سوق دبي وتقديم مزيج فريد من التصميم الحديث ووسائل الراحة عالمية المستوى وإطلالات هادئة على الواجهة البحرية للمقيمين المميزين. وسيحظى سكان المشروع بأفضل ما يوفره القرب من قلب دبي النابض بالحياة وهم ينعمون بالعيش في ملاذ ساحلي هادئ، وذلك بفضل الشعور بالخصوصية والعزلة التي يتسم بها المشروع».